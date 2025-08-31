lunes

septiembre 01, 2025

Herencia

Juliana Guzmán

Al pensar en la palabra herencia, comúnmente la asociamos a los bienes materiales que los padres pasan a sus hijos.

En la Biblia se puede ver el tema de la herencia en diferentes momentos, como en la historia del hijo pródigo. La Biblia nos habla de la promesa de Dios para su pueblo de una “herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros” (1era Pedro 1:4). Dios como Padre nos promete esta herencia que no es física, sino eterna.

Al leer la Biblia y entender el proceder de diferentes personajes, como el de David con su hijo Salomón en el momento de pasarle el reinado de Israel, podemos ver que Dios prepara a la próxima generación para cumplir sus propósitos. En esta historia se menciona cómo David preparó los materiales que Salomón usaría para construir la casa de Dios. Esto me llamó la atención porque veo el amor de un padre, la preparación y planificación para que su hijo pudiera cumplir con ese mandato de Dios para él. David exhortó, animó y oró por su hijo Salomón, preparándolo para la obra que haría.

Reflexionando sobre el tema de la herencia, pensaba en cómo los padres preparan a sus hijos para el camino que tienen por delante.

Los padres pueden tener bienes materiales que en algún momento pasarán a sus hijos, pero más allá de esta herencia material, pienso en la herencia que no se ve, pero que consiste en valores, principios bíblicos, enseñanzas de la palabra de Dios, fe en Jesús.

Esta es la mejor herencia que podemos transmitir a nuestros hijos, a las próximas generaciones, para que construyan vidas saludables que sean de bendición para la sociedad.

Edifiquemos las vidas de nuestras familias sobre el fundamento de la Palabra de Dios y veremos los frutos en nuestra sociedad y país. Una herencia para las próximas generaciones que glorifique a Dios y permita la oportunidad de construir y vivir la vida abundante que nos promete Jesús.

