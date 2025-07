Hepatitis C, una enfermedad invisible

El 28 de julio se celebró el Día Mundial de la Hepatitis. La hepatitis es una inflamación del hígado que es causada por una infección viral. Las hepatitis más comunes en los Estados Unidos son la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C.

La hepatitis C es una enfermedad hepática grave causada por la infección del virus de la hepatitis C. Se conoce como la enfermedad silenciosa, debido a que las personas pueden estar infectadas y no saberlo.

Se estima que aproximadamente el 40% de las personas que viven con hepatitis C no saben que están infectadas. La enfermedad no muestra síntomas hasta sus etapas avanzadas, aunque es curable con tratamientos orales, de 8 a 12 semanas.

Según datos del Departamento de Salud, del 2021 a mayo de 2025 se reportaron 17,565 casos en Puerto Rico. La enfermedad afecta más a hombres que a mujeres, particularmente aquellos entre las edades de 35 a 64 años.

La hepatitis C se describe como aguda, que significa una nueva infección (menos de seis meses) o crónica, que significa infección de por vida.

Síntomas de la infección aguda por hepatitis C

La mayoría de las personas con hepatitis C aguda generalmente no tienen síntomas o tienen síntomas leves. Estos síntomas pueden incluir:

Fiebre

Dolor abdominal

Orina oscura

Pérdida de apetito

Heces de color arcilloso

Icteria

Cansancio

Náuseas o vómitos

Dolor en las articulaciones

La hepatitis C puede causar cirrosis, cáncer de hígado e insuficiencia hepática. El daño crónico también puede provocar el crecimiento de células cancerosas. En casos avanzados, el hígado pierde la capacidad para realizar sus funciones vitales, poniendo en riesgo la salud.

¿Cómo prevenir la hepatitis C?

No existe ninguna vacuna para prevenir la hepatitis C, pero sí maneras de reducir el riesgo de infectarse. Algunas recomendaciones son:

Evite compartir o reusar agujas, jeringuillas o cualquier otro equipo utilizado para preparar e inyectar drogas, esteroides, hormonas u otras sustancias.

No use elementos personales que puedan haber estado en contacto con la sangre de una persona infectada, incluso en cantidades muy pequeñas, como monitores de glucosa, máquinas de afeitar, cortauñas o cepillos de dientes.

No se haga tatuajes, piercings corporales o maquillajes permanentes en instalaciones sin licencias o en un entorno informal.

Consejos para evitar infectar a otras personas con hepatitis C

No compartir artículos de cuidado personal que podrían tener sangre, como cepillos de dientes, rasuradoras y cortauñas.

No donar sangre, órganos, ni semen.

No tener relaciones sexuales sin protección.

Cubrir las heridas y úlceras.

No compartir ningún equipo utilizado para inyectarse drogas con otra persona.

Utilizar siempre agujas, jeringas y equipos de preparación nuevos y estériles (utensilios para cocinar, algodones, agua, corbatas y bastoncillos de alcohol) para cada inyección.

Si tienes algunos de los síntomas o sospechas que puedes tener la enfermedad, consulta con un profesional de la salud antes de usar cualquier medicamento con o sin receta para que te haga la prueba correspondiente. Una vez diagnosticado, puedes consultar con un especialista en hepatitis C que te ayude a definir un plan de manejo, como un hepatólogo, gastroenterólogo o especialista de enfermedades infecciosas. Hay múltiples opciones de tratamiento disponibles para tratar y curar la hepatitis C.

Algunos consejos para manejar la hepatitis C son:

Llevar un estilo de vida saludable.

Evitar tomar alcohol, ya que puede ocasionar más daño al hígado.

Dejar de fumar.

No usar drogas ilícitas.

Descansar.

Hacer ejercicios regularmente.

Mantener una dieta saludable.

Fuente: hepapuertorico.org, VocesPR