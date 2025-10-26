domingo

octubre 26, 2025

Helicóptero sufre problemas mecánicos durante simulacro en aeropuerto LMM

Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. (Foto/Suministrada)
CAROLINA – La empresa administradora del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), Aerostar Puerto Rico, informó de un incidente en la pista 10-28 del aeropuerto que involucró un helicóptero que era parte de un simulacro de emergencia.

El presidente de Aerostar, Jorge Hernández, informó que los ocupantes de la nave, cuatro en total, se encuentra ilesos.

Según explicó, el helicóptero experimentó un desperfecto luego de despegar, lo que le obligó a regresar al aeropuerto.

El aeropuerto activó de inmediato los protocolos de emergencia.

