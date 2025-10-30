«He sido víctima desde la pasada campaña» dice gobernadora sobre controversia con caso federal

SAN JUAN – La gobernadora Jenniffer Aydin González Colón reaccionó el jueves a las mociones presentadas por la Fiscalía Federal y el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, que dejaron establecido que no existe investigación alguna, de cuello blanco o de cualquier otro tipo, en su contra. Las expresiones surgen tras la controversia generada por una orden judicial en el caso del arrestado Daniel García Martín, vinculado a una intervención en La Parguera, Lajas.

“Hay gente que no pasa la página y que no quiere respetar la voluntad del pueblo de Puerto Rico en elección. Estoy acostumbrada a que se inventen cosas, a que me difamen, a que traten de impugnar mi credibilidad. He sido víctima de eso desde la pasada campaña”, expresó la mandataria en conferencia de prensa desde La Fortaleza.

“Me alegro muchísimo que la Fiscalía Federal haya radicado una moción y que el propio tribunal, por voz de su juez presidente, haya puesto en blanco y negro que no existe ningún tipo de investigación ni de cuello blanco ni de cualquier otra categoría sobre mi persona. Aquí hay gente que le gusta manchar y asesinar reputaciones en aras de conseguir las cosas que quieren, y ellos saben quiénes son”, sostuvo.

La gobernadora cuestionó además el origen de los señalamientos surgidos tras la orden de detención del caso García Martín. “El tratar de llevar al tribunal o a la Fiscalía a error no me parece casualidad. Y hay por ahí un senador que está todos los días diciendo que a mí me van a arrestar, todos los días hablando incoherencias. Esto le quedó bien claro al pueblo de Puerto Rico cuando por voz del fiscal federal y del juez presidente se dice que no hay ninguna investigación en mi contra. Ya basta de lanzar insinuaciones falsas contra funcionarios públicos”, afirmó.

González Colón señaló que no permitirá distracciones ni ataques que desvíen su gestión gubernamental. “Yo me enfoco en los resultados. Estas cosas no me distraen. Y si alguien se cree que voy a bajar la guardia o sentirme amedrentada para tomar decisiones por el pueblo de Puerto Rico, se equivocan y no me conocen. Llegué aquí porque el pueblo me validó y Dios me dio esta oportunidad, y la voy a honrar hasta que me quede el último aliento de sangre en mi cuerpo”, concluyó.