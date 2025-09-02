martes

septiembre 02, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Hatillo y Santurce con victorias en el BSNF

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 16

SAN JUAN – Las Ganaderas de Hatillo y las Cangrejeras de Santurce lograron victorias el lues en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Las Ganaderas derrotaron, 72-61, a las Criollas de Caguas (1-2).

En el primer partido celebrado en la cancha Roger Mendoza, Okako Adika fue la mejor anotadora de las Ganaderas con 22 puntos y 12 rebotes; Essense Booker aportó 12, Sofía Roma y Ariel Jones 10 por igual.

Por Caguas, Kai James logró 19 tantos, Alisia Jenkins 12 con 16 capturas, y Katie Villarini 11.

Por otro lado, las Cangrejeras de Santurce mantuvieron su invicto en casa al derrotar 80-69 a las Cafetaleras de Yauco (1-3) en el coliseo Roberto Clemente.

Con el triunfo, las Cangrejeras empataron en el primer lugar de la tabla global del BSNF con las Pollitas de Isabela, ambos quintetos con marca de 3-1. Santurce visitará este jueves, 4 de agosto, a las Pollitas en el coliseo José ‘Buga’ Abreu de Isabela.

Las campeonas contaron con 29 puntos y 12 rebotes de la importada Oshlynn Brown, Shae Kelley marcó 17 unidades, Dayshalee Salamán 12 y Brianna Jones 11.

En causa perdida, Asia Strong consiguió 26 tantos y 10 atrapadas; Sydney Cooks anotó 19 y Sierra Moore 18 con 15 balones recuperados.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 631

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
202

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: