Hatillo y Santurce con victorias en el BSNF

SAN JUAN – Las Ganaderas de Hatillo y las Cangrejeras de Santurce lograron victorias el lues en el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF).

Las Ganaderas derrotaron, 72-61, a las Criollas de Caguas (1-2).

En el primer partido celebrado en la cancha Roger Mendoza, Okako Adika fue la mejor anotadora de las Ganaderas con 22 puntos y 12 rebotes; Essense Booker aportó 12, Sofía Roma y Ariel Jones 10 por igual.

Por Caguas, Kai James logró 19 tantos, Alisia Jenkins 12 con 16 capturas, y Katie Villarini 11.

Por otro lado, las Cangrejeras de Santurce mantuvieron su invicto en casa al derrotar 80-69 a las Cafetaleras de Yauco (1-3) en el coliseo Roberto Clemente.

Con el triunfo, las Cangrejeras empataron en el primer lugar de la tabla global del BSNF con las Pollitas de Isabela, ambos quintetos con marca de 3-1. Santurce visitará este jueves, 4 de agosto, a las Pollitas en el coliseo José ‘Buga’ Abreu de Isabela.

Las campeonas contaron con 29 puntos y 12 rebotes de la importada Oshlynn Brown, Shae Kelley marcó 17 unidades, Dayshalee Salamán 12 y Brianna Jones 11.

En causa perdida, Asia Strong consiguió 26 tantos y 10 atrapadas; Sydney Cooks anotó 19 y Sierra Moore 18 con 15 balones recuperados.