septiembre 01, 2025

Hallan hombre sin signos vitales en residencial de Carolina

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 60

CAROLINA – La Policía informó el jueves en la tarde sobre el hallazgo de un hombre sin signos vitales en un apartamento del edificio 11 del residencial Lagos de Blasina, en Carolina.

Según el informe policial, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades a las 12:43 de la tarde. Al llegar los agentes, encontraron en una habitación el cuerpo de un hombre de 68 años en avanzado estado de descomposición.

La Uniformada precisó que será la autopsia en el Instituto de Ciencias Forenses y otras pruebas de rigor las que determinen la causa del deceso.

De acuerdo con el parte policíaco, agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.

