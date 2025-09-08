Hallan hombre sin signos vitales en piscina de condominio en Isla Verde

CAROLINA – La Policía informó el lunes que un hombre fue encontrado sin signos vitales en el área de la piscina del condominio Los Pinos, en Isla Verde.

Según el informe policial, los hechos fueron reportados a las 9:16 de la noche del domingo mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1. Al llegar, paramédicos de Emergencias Médicas Municipales hallaron el cuerpo de Yisreul Mordechai, de 33 años.

La Uniformada indicó que las circunstancias del caso no han sido esclarecidas y será la autopsia en el Instituto de Ciencias Forenses la que determine la causa del deceso.

De acuerdo con el parte policíaco, la agente Ariani Lasslle, adscrita al precinto Turística de Isla Verde, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, que continuará con la pesquisa.