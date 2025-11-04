Hallan cuerpo con heridas de bala entre Loíza y Canóvanas

CANÓVANAS – Elementos adscritos a la Policía y a la División de Investigaciones Criminales de Carolina llevan a cabo indagaciones sobre una muerte violenta ocurrida en horas tempranas de la mañana en la carretera PR-951, entre Loíza y Canóvanas.

De acuerdo con los datos preliminares, el cuerpo, que presentaba heridas de bala y se hallaba semidesnudo, fue encontrado alrededor de las 6:30 a. m. en el kilómetro 4.6 de dicha vía, donde también se localizaron casquillos de bala. La identidad de la persona fallecida aún no ha sido determinada.

Este crimen representa el octavo asesinato reportado en los primeros cuatro días de noviembre y el número 389 en lo que va de año, lo que implica una disminución de 23 casos en comparación con la misma fecha del año 2024.​