octubre 08, 2025

Hallan cuerpo calcinado en zona de playa en Loíza

LOÍZA – La Policía investiga el hallazgo de un cuerpo calcinado reportado la mañana del miércoles en un área cercana a la playa, detrás de la Estación de Bomberos, en la carretera PR-187, en Loíza.

De acuerdo con el informe preliminar, a eso de las 10:45 de la mañana una llamada al cuartel municipal alertó a las autoridades sobre la situación. Al llegar al lugar, los agentes municipales encontraron el cuerpo calcinado de una persona, cuya identidad no ha sido establecida.

La escena se ubica en un centro de acampar a orillas de la playa. Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, en unión al fiscal de turno, asumió la investigación.

Las autoridades continúan con las pesquisas para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrió el incidente.

