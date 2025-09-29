Hallan cadáver en estado de descomposición en Vieques

VIEQUES – El cuerpo de Eric Jomar Soto Acevedo, de 26 años, fue encontrado en avanzado estado de descomposición en Vieques.

Se sospecha que fue asesinado a balazos por Ángel Manuel García Marín, apodado “Papai”, quien ya está detenido y enfrenta ocho cargos graves. La autopsia y la identificación formal del cadáver serán realizadas en el Instituto de Ciencias Forenses.

La investigación incluye testimonios, evidencia recogida en el lugar, y la sospecha de que García Marín obligó a un vecino a ayudarle a mover el cuerpo. Aunque aún no se ha radicado el cargo de asesinato, la Fiscalía lo presentará tras confirmarse la identidad.

La búsqueda contó con apoyo de varias agencias, y el caso lo investiga la División de Homicidios del CIC de Fajardo.