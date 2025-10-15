Hacienda cierra periodo de radicación de planilla senior

SAN JUAN – La gobernadora, Jenniffer González Colón y el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez, catalogaron como exitoso el ciclo de radicación de las planillas de créditos para seniors y pensionados de bajos recursos, que representó pagos de $90,343,643, correspondientes a 193,515 planillas.

“Las personas de 65 años o más y los pensionados de bajos recursos comenzaron a recibir sus créditos de $400 y $300, respectivamente, desde julio, cuando comenzó el ciclo, hasta el día de ayer que terminó el proceso. Los resultados del periodo reflejan que los desembolsos correspondientes a la planilla senior de 2024 superan por $2,850,168, los alcanzados a la misma fecha el año pasado. Estamos satisfechos con la recepción que han tenido estos grupos de ciudadanos al reclamar esta ayuda”, dijo la primera ejecutiva.

Por su parte, Pantoja Rodríguez añadió que se logró la radicación de 205,612 planillas a través de SURI y otros servicios directos que se programaron para llegar a la mayor parte de esta población.

“Reconocemos las necesidades de nuestros adultos mayores y para asegurarnos que recibieran los servicios directos, el Departamento de Hacienda habilitó las oficinas de Distrito y unió esfuerzos con varias agencias del gobierno central, legisladores, alcaldes y distintos grupos ciudadanos, organizando ferias de servicios por los municipios y comunidades para ayudar en la preparación y radicación de las planillas de crédito, logrando atender a cerca de 8,000 personas”, detalló.

Pantoja Rodríguez también recordó que hoy, miércoles 15 de octubre, vence el periodo para radicar la planilla de Contribución sobre Ingresos de individuo de 2024 con prórroga y el pago del segundo plazo.

Asimismo, el secretario añadió que las planillas de Contribución sobre Ingresos radicadas al 30 de septiembre de 2025 totalizaron 1,284,415, unas 27,727 más que las radicadas el año pasado a la misma fecha.

Hacienda pagó 1,112,728 en reintegros correspondientes a la planilla de 2024 por un total de $2,259,950,610, lo que sobrepasa por $294,516,944 los desembolsos correspondientes a la planilla 2023, realizados el año pasado a la misma fecha.

Por otro lado, el programa de Crédito por Trabajo correspondiente al año contributivo 2024, representó pagos por $1,450,400,000 a 734,619 planillas, unos $147,400,000 más que los desembolsados el año pasado a la misma fecha. Las planillas de corporaciones, mientras tanto, totalizaron 44,134 al 30 de septiembre de 2025, comparadas con 43,227 a la misma fecha en 2024, una diferencia de 907 planillas adicionales.