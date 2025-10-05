domingo

octubre 05, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Guayanilla y Carolina con victorias en el COPUVO

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 134

SAN JUAN – Las Volley Girls de Guayanilla y las Carolina Big Sisters lograron victorias el sábado en la Confederación Puertorriqueña de Voleibol (COPUVO).

Guayanilla había vencido el miércoles a las Vaqueras Bayamón en tres sets y ayer volvió a ganarle.

Las Volley Girls se apuntaron la victoria con parciales de 25-21, 22-25, 25-15, 25-19 y 15-13.

Esta victoria le permitió a Guayanilla sumar dos puntos y empatar con las Bravas de Cidra (4-1) en la tercera posición con 14 puntos.

Mientras, en Aguadilla, Carolina Big Sisters superó en cuatro sets a las locales Lady Sharks.

Los marcadores fueron 25-23, 26-24, 24-26 y 25-11.

Carolina, con el triunfo, ascendió al quinto lugar con marca de 4-2 y 11 puntos acumulados. Las Vaqueras, por su parte, llevan tres derrotas en ristra y ven caer su actuación a 3-3 con nueve tantos en el sexto encasillado. Aguadilla comparte el séptimo con Las de la Mancha de Corozal, ambos sextetos juegan para 1-4 y cuatro puntos.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 636

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
272

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: