Guayanilla y Carolina con victorias en el COPUVO

SAN JUAN – Las Volley Girls de Guayanilla y las Carolina Big Sisters lograron victorias el sábado en la Confederación Puertorriqueña de Voleibol (COPUVO).

Guayanilla había vencido el miércoles a las Vaqueras Bayamón en tres sets y ayer volvió a ganarle.

Las Volley Girls se apuntaron la victoria con parciales de 25-21, 22-25, 25-15, 25-19 y 15-13.

Esta victoria le permitió a Guayanilla sumar dos puntos y empatar con las Bravas de Cidra (4-1) en la tercera posición con 14 puntos.

Mientras, en Aguadilla, Carolina Big Sisters superó en cuatro sets a las locales Lady Sharks.

Los marcadores fueron 25-23, 26-24, 24-26 y 25-11.

Carolina, con el triunfo, ascendió al quinto lugar con marca de 4-2 y 11 puntos acumulados. Las Vaqueras, por su parte, llevan tres derrotas en ristra y ven caer su actuación a 3-3 con nueve tantos en el sexto encasillado. Aguadilla comparte el séptimo con Las de la Mancha de Corozal, ambos sextetos juegan para 1-4 y cuatro puntos.