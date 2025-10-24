Guardia Nacional se moviliza para asegurar agua potable a miles de puertorriqueños en apoyo a AAA

GUAYNABO – En cumplimiento con la Orden Ejecutiva OE-2025-048, firmada por la Gobernadora Jenniffer González Colón, la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) activó nuevamente personal y equipo especializado para apoyar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en la distribución de agua potable a los municipios afectados por la rotura de la línea principal del Superacueducto, localizada en el municipio de Manatí.

La rotura afecta una de las principales fuentes de abasto de agua que suple a los municipios de Arecibo, Barceloneta, Manatí, Morovis, Vega Baja, Vega Alta, Dorado, Toa Baja, Bayamón, Guaynabo, San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Loíza, Caguas, Gurabo y Juncos, entre otros.

En cumplimiento con las disposiciones de la Orden Ejecutiva, la Guardia Nacional de Puerto Rico movilizó entre seis y ocho camiones tipo Hippo, con una capacidad de 2,000 galones de agua cada uno, para apoyar la distribución en los sectores identificados por la AAA y cualquier otro lugar designado por el presidente de la Autoridad, Luis R. González.

“La Guardia Nacional de Puerto Rico fortifica los esfuerzos del Gobierno de Puerto Rico y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados para garantizar el acceso a agua potable segura a nuestras comunidades. Esta misión refleja la disciplina, la preparación y el compromiso de nuestros hombres y mujeres con el bienestar del pueblo puertorriqueño. Seguiremos apoyando todo esfuerzo que promueva la seguridad y la estabilidad de nuestras familias, demostrando que cuando Puerto Rico lo necesita, estamos – Siempre Presente,” expresó el Ayudante General de Puerto Rico, Carlos J. Rivera Román.

La Guardia Nacional de Puerto Rico exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a los anuncios oficiales de la AAA y de los gobiernos municipales para conocer los puntos y horarios de distribución de agua potable.