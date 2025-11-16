Pastora Linette Rivera

Gratitud no es lo mismo que decir gracias; la gratitud es la respuesta continua. La palabra gracias en ocasiones es solo un vestido de amabilidad. Ser agradecido es una esencia y no está reducida a circunstancias.

Gratitud es el valor que le das a lo que recibes, cuando sabes que ni lo mereces.

Gratitud es esa llave que abre las puertas por donde podrás entrar. Gracias, en letra sin testimonio, es solo sonido. Gratitud al Dios que nos dio la vida; es vivir en la armonía que diseñó su Palabra.

En 1 Crónicas 16:34 dice: Den gracias al Señor porque él es bueno; su gran amor perdura para siempre.

Aquí se entiende claramente que no es una expresión solitaria, es más un desbordarse desde el alma. Gracias genuinas cuando vez que la vida te regala un tiempo más. Gracias sensibles al ver que tienes provisión cuando otros pasan tiempos de escasez.

Estuve en este mes en un país, y vi tanta gratitud. ¿Cómo? Al llevar alimentos, útiles escolares, provisiones que para otros son cosas muy poco valoradas.

2 Corintios 9:11: Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios.

La generosidad es amiga de la gratitud porque cuando eres agradecido, das por gracia lo que por gracia recibes.

En este mes que celebramos no el día del «pavo», sino el de Acción de Gracias, me gusta que comienza con la palabra “Acción”, movimiento que se ve.

Damos gracias a ustedes, nuestros lectores de este maravilloso recurso, que nos apoyan y a los que con ese alto nivel de compromiso nos permiten expresarnos en Periódico Presencia.