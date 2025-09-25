Una situación difícil que la acercó a los pies de Jesucristo fue el motor que impulsó a Yvis del Mar Ortiz a crear Gracia Celestial, un proyecto inspirado en el evangelio que ofrece llaveros, ‘wrist key chains’, marcadores de libros, ‘stickers’, cuadros, ‘tabs’ para la Biblia y más.

La marca busca resaltar el mensaje de fe cristiana de una “manera diferente y colorida”, con el propósito de demostrar que “el evangelio no tiene por qué ser aburrido”.

Ortiz ya contaba con una línea de accesorios de joyería, donde exhibía y vendía sus piezas. Sin embargo, en su tiempo libre elaboraba artículos cristianos para sí misma, como una forma de distraerse y aliviar las tensiones del día a día. La idea de Gracia Celestial no formaba parte de sus planes iniciales, pero todo cambió en una feria de artesanía. Allí le indicaron que no podía participar con su proyecto de joyería, ya que el evento estaba dirigido a otros conceptos. Ante el reto, decidió llevar su ‘hobby’ y presentar sus piezas cristianas, que rápidamente captaron la atención del público. La acogida fue tan positiva que se animó a convertir el pasatiempo en una marca.

Gracia Celestial comenzó en febrero de 2025 y, con apenas ocho meses en el mercado, ha logrado un éxito que su creadora atribuye a la gracia de Dios. “Todavía no lo puedo creer. Por eso digo que Dios me puso ahí en ese momento, en ese instante, para que esto se pudiera desarrollar; además de darme la valentía para ser verbal con mis creencias y poder compartir el evangelio”, expresó.

El público principal de la marca son las adolescentes. “Jamás en mi vida pensé que iba a hacer esto, pero no solo me ha ayudado a tener una mejor relación con Dios, sino también a inspirar a otras mujeres a conectar con la Palabra y a experimentar la gracia tan espectacular que Él tiene con nosotros”, comentó Ortiz.

La artesana explicó que su inspiración surge de la idea de devolverle color a la vida cotidiana. “Cuando somos niños nos encantan los colores y pintar todo de manera llamativa, pero en la adultez preferimos tonos neutros: blanco, crema, negro. Tenemos que llenar el mundo de color y demostrar que el evangelio no es aburrido; por medio del arte y la creatividad también se puede llevar la Palabra de Dios de una manera diferente, divertida y muy colorida. Esa es mi mayor motivación”, sostuvo.

Ortiz proviene de una familia creativa: su hermano dibuja y pinta y su madre estudió caligrafía. Aunque no cursó estudios formales en arte, asegura que siempre estuvo rodeada de inspiración y se considera autodidacta. “Aprendí todo esto por mí misma y con mucha práctica”, afirmó.

Actualmente, Gracia Celestial tiene un espacio en el Colectivo de Microempresarios de Plaza Las Américas, donde el público puede adquirir sus productos. Además, Ortiz participa en distintos eventos alrededor de la isla.

Para conocer más sobre la marca, se puede visitar la página web www.graciacelestial.com o seguir las redes sociales en Instagram y TikTok como @gracia.celestial_.