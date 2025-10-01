Goya reafirma su respaldo a la educación técnica y vocacional en la Escuela Superior Vocacional Tomás Ongay

BAYAMÓN – Como parte de su compromiso de promover la educación técnica y en sintonía con las prioridades programáticas del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), Goya Puerto Rico realizó una visita educativa a la Escuela Superior Vocacional Tomás Ongay en Bayamón. La jornada, encabezada por el Secretario de Educación, el licenciado Eliezer Ramos Parés y el equipo de Goya Puerto Rico, permitió conocer de primera mano los proyectos estudiantiles, dialogar con la facultad e identificar oportunidades para fortalecer el aprendizaje práctico.

La visita se dio en el marco de la plataforma de responsabilidad social corporativa Goya Respalda Lo Bueno, que, desde su pilar de educación, impulsa la educación técnica como vía de empleabilidad y desarrollo económico en Puerto Rico desde hace más de dos años.

Durante el recorrido, los participantes sostuvieron un encuentro con parte de los 54 estudiantes del Taller de Mecánica, quienes explicaron su experiencia educativa y mostraron sus destrezas adquiridas. Posteriormente, estudiantes del programa de Artes Culinarias, que cuenta con 76 alumnos matriculados, recibieron y prepararon un almuerzo para la visita como parte de sus ejercicios prácticos.

“Hoy nuestros estudiantes del Taller de Mecánica y Artes Culinarias tuvieron la oportunidad de demostrar sus destrezas y el conocimiento adquirido en la escuela. Una mañana maravillosa donde reafirmamos nuestro compromiso con la educación y el desarrollo de carreras técnicas. Desde la agencia, nos encaminamos a ampliar las oportunidades de nuestros estudiantes, escuchando siempre sus intereses y atemperándolos a la necesidad del mercado. Agradezco al personal de Goya Puerto Rico por su respaldo y por la donación realizada para que los jóvenes tengan herramientas adicionales que les ayuden en su desarrollo”, expresó el Secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés.

“Esta visita reafirma nuestro compromiso con la educación y el enfoque de nuestra campaña a favor de la educación técnica como componente fundamental del desarrollo económico del país. Desde Goya Respalda Lo Bueno seguiremos apoyando programas que apoyen el desarrollo de nuestras comunidades”, señaló Jescel Rolón Ríos, directora de Relaciones Públicas de Goya de Puerto Rico.

Como parte de la visita, Goya realizó un donativo a la escuela que consistió en materiales para los estudiantes del programa de mecánica y más de 300 libras de alimentos para las clases de los estudiantes de Artes Culinarias.

La Escuela Superior Vocacional Tomás Ongay en Bayamón ofrece formación técnica y ocupacional orientada al empleo o estudios postsecundarios, con énfasis en aprendizaje práctico, talleres y apoyo entre la academia y las industrias.