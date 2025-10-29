miércoles

Goya otorga “Beca Culinaria Goya 2025” a joven estudiante de Arecibo

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 57

ARECIBO – Goya Puerto Rico anunció la entrega de la Beca Culinaria Goya a Adamaris Llanes Ramos, estudiante de NUC University College y residente del área de Arecibo. La joven fue reconocida por su excelencia académica, pasión por las artes culinarias y compromiso con el desarrollo profesional en la gastronomía.

“En Goya creemos firmemente que la cocina es el corazón del hogar y que tanto cocinar en familia como el ejercer la profesión culinaria comparten un mismo propósito: unir, nutrir y educar. A través de la Beca Culinaria Goya apoyamos a jóvenes que, como Adamaris, demuestran que la pasión y la disciplina pueden transformar sueños en carreras exitosas”, expresó Nydia Ramos, Directora de Mercadeo de Goya Puerto Rico.

Con esta entrega, Goya reafirma su compromiso con la educación, la cultura gastronómica y el talento joven de Puerto Rico.

¿Estás de acuerdo que el Senado haya aprobado enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública?

