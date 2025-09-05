Goya de Puerto Rico invita a celebrar el Día Nacional de Comer en Casa y en Familia

SAN JUAN — Goya de Puerto Rico, Inc. invita a todas las familias a unirse a la celebración del Día Nacional de Comer en Casa y en Familia, que se llevará a cabo el lunes 22 de septiembre de 2025 (cuarto lunes de septiembre). Esta fecha, establecida por la ley 269 en Puerto Rico desde 2006, resalta la importancia de la unión familiar y la alimentación saludable.

Este año, la campaña incorpora nuevas iniciativas para fortalecer su impacto en la comunidad:

Programa Nuevo Día Educador: Goya llevará talleres y actividades interactivas a estudiantes de todo Puerto Rico para motivarlos a cocinar y comer en familia.

Familia Símbolo de Comer en Casa: Una familia seleccionada recibirá productos Goya gratuitos por seis meses como reconocimiento a su compromiso con la cocina en el hogar.

Recetas para Niños con el Payaso Remi: A través de WAPA TV, Remi compartirá recetas fáciles y divertidas para que los más pequeños las preparen en casa junto a sus padres.

Nuevo Recetario: conmemorando nuestro 90 aniversario.

“Nuestro compromiso será siempre impulsar a nuestros consumidores a valorar el comer en casa y en familia. No es solo comida, son valores. Hoy más que nunca regresemos a lo que importa: La familia, la mesa y los valores.”, expresó Nydia Ramos, directora de Mercadeo de Goya de Puerto Rico.

Comer en casa permite disfrutar de una alimentación más saludable, ahorrar dinero y, sobre todo, fortalecer los lazos familiares y la comunicación.

Comer en casa y en familia: “Tu Mejor Receta”.

Si es Goya… ¡tiene que ser bueno!