noviembre 13, 2025

Goya celebra el “Goya Day” un día para dar gracias a Puerto Rico

(Foto/Suministrada)
BAYAMÓN – La marca de alimentos, Goya, celebró el jueves, 13 de noviembre de 2025 el “Goya Day”, un día institucional para agradecer a las familias puertorriqueñas, a los socios de negocio y a todos los empleados de Goya que, con su compromiso y trabajo, hacen posible que los productos Goya lleguen a la mesa de miles de familias en Puerto Rico y en el mundo.

Según se destacó, esta edición del Goya Day cobra un significado especial al marcar el preámbulo de la celebración de los 90 años de Goya en Puerto Rico en noviembre del próximo año.

Como parte de la celebración, y reconociendo el espíritu festivo de esta época para las familias puertorriqueñas, Goya sorteará pavos y productos para los consumidores. Los sorteos se realizarán a través de emisoras de radio y de sus redes sociales. Para más información, puede seguir las redes oficiales de GoyaPR.

“Hoy es un día para decir: ¡Gracias, Puerto Rico! Gracias a cada familia que nos abre las puertas de su hogar, a cada cliente que confía en nosotros y, muy especialmente, a nuestros empleados, cuyo orgullo y entrega mantienen viva la tradición de la Gran Familia Goya. Mientras nos acercamos a nuestros 90 años de fundación y operación ininterrumpida, renovamos nuestro compromiso con la calidad y el servicio a la gente,” expresó el presidente de Goya Puerto Rico, Carlos Unanue.

Para más detalles sobre las activaciones del Goya Day, visite goyapr.com y las redes sociales oficiales de Goya Puerto Rico.

