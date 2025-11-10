Gobierno presenta nuevo terminal de ferries en Ceiba para servicio a Vieques y Culebra

CEIBA – La gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón presentó el lunes el nuevo terminal de transportación marítima en Ceiba, una obra que se encuentra en un 72 por ciento de construcción y que estará dedicada al servicio de pasajeros hacia las islas municipios de Vieques y Culebra, con áreas de espera bajo techo y estacionamiento para cerca de 500 vehículos.

“Esta es la respuesta que por años esperaron los viequenses y los culebrenses. Es un terminal exclusivamente para manejar el flujo de pasajeros de Vieques y Culebra, con zonas de espera, baños en condiciones y acceso bajo techo hasta las embarcaciones”, dijo González Colón en declaraciones en el lugar.

La gobernadora explicó que el proyecto comenzó en abril del año pasado, tiene una inversión de 46.7 millones de dólares y se proyecta que entre en operaciones para el verano próximo, una vez se complete el estacionamiento posterior. Indicó que el edificio contará con tres niveles, áreas comerciales, diseño resiliente para oleaje ciclónico y un estacionamiento de cuatro niveles con 367 espacios más otros 100 adicionales.

González Colón detalló que el nuevo terminal forma parte de una inversión pública que supera los 200 millones de dólares e incluye la adquisición de nuevas embarcaciones, entre ellas la “Borinqueña”, con capacidad para 393 pasajeros y carga, y la barcaza multipropósito “Cucubano” para el transporte de suministros y materiales de construcción hacia las islas municipios. “Vamos a dejar atrás el modelo de alquiler para reducir los gastos operacionales y garantizar un servicio seguro y predecible”, afirmó.

El alcalde de Vieques, José “Junito” Corcino, agradeció la obra al señalar que por años los residentes usaron instalaciones temporeras. “Por fin tenemos un terminal digno para los viequenses, para los visitantes y para los culebrenses. Hoy vemos un edificio moderno, cómodo y práctico, no la carpa donde se mojaba el agua por debajo”, expresó Corcino.

Por su parte, el alcalde de Culebra, Edilberto Romero, destacó que la modernización del sistema marítimo permitirá sostener el aumento del turismo y el traslado de materiales para proyectos en la isla. “Ahora con esta estructura nueva y con las embarcaciones nuevas entendemos que vamos por un buen camino para seguir progresando las islas municipios de Culebra”, manifestó.

La gobernadora indicó que las nuevas lanchas fueron construidas para las condiciones de mar abierto entre Ceiba, Vieques y Culebra y que el sistema alcanzó una puntualidad de 92 por ciento en salidas y llegadas. Añadió que las unidades son propiedad del Gobierno de Puerto Rico y se integrarán a la operación que maneja el operador privado HMS bajo el modelo de alianza público privada.

