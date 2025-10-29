Gobierno anuncia expansión de Eli Lilly en Carolina

CAROLINA – La gobernadora Jenniffer A. González Colón y el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, anunciaron hoy que Eli Lilly and Company (Lilly) invertirá más de $1,200 millones para modernizar y expandir sus operaciones de manufactura farmacéutica en Carolina, Puerto Rico, lo que representa una de las mayores inversiones del sector privado en la historia de la isla y la expansión más significativa anunciada bajo la actual administración.

La nueva inversión permitirá modernizar y ampliar las dos principales plantas de Lilly. La primera parte supondrá la transformación de las instalaciones construidas en 1968 en una fábrica de última generación para la producción de medicamentos orales sólidos (planta PR01). Además, la construcción alcanzará la planta PR05, dedicada a la manufactura de insulina, lo que permitirá un aumento en la capacidad de producción y la incorporación de tecnologías avanzadas de manufactura farmacéutica. La iniciativa también incluye importantes inversiones en integración energética y sostenibilidad, entre ellas una unidad de cogeneración de 9 megavatios (MW) y un campo solar de 2 MW que en conjunto suplirán hasta el 85% de la demanda energética de las instalaciones mediante fuentes más limpias y eficientes.

La gobernadora González Colón destacó que este anuncio representa un momento decisivo para la transformación industrial de Puerto Rico y para la política pública del gobierno orientada a fortalecer su base de manufactura avanzada.

“Este anuncio refleja la esencia misma de nuestra política pública que busca posicionar a Puerto Rico como un centro estratégico de manufactura avanzada, innovación y seguridad económica nacional”, expresó la Gobernadora. “La histórica inversión de Eli Lilly es una muestra contundente de confianza en nuestra gente, nuestra infraestructura y nuestra competitividad a largo plazo dentro de la cadena de suministro de los Estados Unidos. Demuestra que las empresas globales pueden continuar creciendo y prosperando aquí, mientras Puerto Rico aporta de manera significativa a la resiliencia de las industrias más críticas de la nación”, añadió González Colón.

La expansión creará 1,100 nuevos empleos entre las etapas de construcción y operaciones. A esta cifra se añade el efecto multiplicador de empleos inducidos a través de demanda adicional para bienes, logística, mantenimiento, utilidades, construcción y servicios de apoyo. Además, se preservarán más de 1,000 empleos especializados existentes, a la vez que continuará impulsando el desarrollo del talento puertorriqueño en las áreas de manufactura avanzada y biotecnología.

Según el secretario Negrón Reichard, este proyecto no solo constituye un hito para la empresa, sino también un símbolo de perseverancia y progreso compartido entre Lilly y Puerto Rico.

“La decisión de Eli Lilly de expandir en Puerto Rico reafirma una alianza que ha perdurado por seis décadas y que es el reflejo de la evolución industrial de nuestra isla. Con esta inversión histórica, Puerto Rico demuestra su capacidad de atraer inversión de clase mundial, fortalece la seguridad de la cadena de suministro farmacéutica de Estados Unidos y posiciona a Puerto Rico como un centro estratégico dentro del compromiso de Lilly de invertir $50 mil millones en manufactura avanzada en Estados Unidos.”, señaló el secretario. “A lo largo de las décadas, Lilly ha invertido más de $2,000 millones en la infraestructura industrial de la isla y actualmente emplea a unas 1,000 personas, con una nómina anual aproximada de $109 millones, además de respaldar a cientos de suplidores locales. Esta nueva inversión representa no solo la continua confianza de la empresa en nuestro talento e instituciones, sino también el éxito de nuestros esfuerzos para traer de regreso a jurisdicción estadounidense la manufactura avanzada a través de Puerto Rico”, añadió Negrón Reichard.

“La expansión de Eli Lilly en Puerto Rico reafirma la confianza de las principales farmacéuticas del mundo en la capacidad de nuestra isla para impulsar la innovación, la calidad y la resiliencia operativa. Este anuncio valida el rol de Puerto Rico como un pilar estratégico para la manufactura farmacéutica de los Estados Unidos y refleja el compromiso con el fortalecimiento del sector de las biociencias y la creación de empleos de alto valor”, aseguró Ella Woger-Nieves, principal oficial ejecutiva de Invest Puerto Rico.

Lilly ha operado en Puerto Rico durante más de 60 años, siendo una de las primeras farmacéuticas multinacionales en establecerse en la isla y un pilar del desarrollo de su ecosistema industrial moderno. En sus instalaciones se producen medicamentos con usos en tratamientos oncológicos, diabetes y manejo del dolor, que se distribuyen a nivel mundial.

Para Lilly, esta expansión representa la continuidad de una colaboración de larga data con el pueblo, el gobierno y las instituciones académicas de Puerto Rico.

“Estamos agradecidos por las décadas de apoyo que hemos recibido del gobierno de Puerto Rico y del ecosistema industrial y académico de la isla”, expresó Edgardo Hernández, vicepresidente ejecutivo y presidente de Operaciones de Manufactura de Lilly. “La colaboración no solo fortalece nuestras operaciones de manufactura, sino que también impulsa la economía local y beneficia a todos los que viven aquí. Juntos, estamos ayudando a crear un futuro más prometedor para Puerto Rico, con innovación, inversión y nuevas oportunidades para que nuestra gente prospere”, concluyó.