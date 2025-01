Gobernadora solicita a presidente Biden declare estado de emergencia por apagón despedida de año

SAN JUAN– La gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón le envió una carta al presidente de Estados Unidos, Joseph Robinette “Joe” Biden, Jr. Para solicitar una declaración de estado de emergencia federal luego del apagón de despedida de año.

Según la gobernadora, con su solicitud espera que se entienda que Puerto Rico no puede depender únicamente de energía renovable.

“Que el presidente obvie los procesos en FEMA y en el Departamento de Energía para soltarnos los chavos, los $18 billones que tenemos para mejorar la generación y la transmisión y distribución y que la Secretaría de Energía federal ha puesto tanta traba. Ha venido más de 11-14 veces, ahora viene otra vez en enero, pero no suelta el dinero que tiene que ver con arreglar el sistema eléctrico. El dinero que viene a repartir es el fondo separado que se aprobó de mil millones para placas solares, y en esa la aplaudo, ha sido la más eficiente, repartir mil millones que están destinados por ley, pero los 18 billones que llevamos más de siete años todavía no han salido”, dijo la gobernadora a preguntas de la prensa.

“Y hay también unos requerimientos del gobierno federal para un tipo de energía exclusiva que en este momento Puerto Rico, tú no puedes ampararte en tener generación gas natural o por quema de combustible o fósiles y cuánto me cuesta el tener una planta exclusivamente de viento o de placas solares Así que yo espero que con esto puedan entender que Puerto Rico tiene que estar encendido y que no podemos apostar solamente una tecnología. Además de eso, nos permitiría procesos más rápidos en FEMA y que el gobierno federal lo haga de manera expedita en términos ambientales también”, añadió.

Con la solicitud, González Colón espera que el gobierno federal autorice la instalación de generación de emergencia.

Sus expresiones se dieron durante una conferencia de prensa en la que dio detalle de varias órdenes ejecutivas para agilizar la expedición de permisos y agilizar la construcción de proyectos con fondos federales.