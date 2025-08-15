Gobernadora mantiene en espera activación del COE ante acercamiento del huracán Erin

SAN JUAN – La gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón aseguró este viernes que, pese al acercamiento del huracán Erin, aún no ha sido necesario activar el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).

Aunque Erin se intensificó a huracán categoría 1 y se espera que pase entre 150 a 200 millas al norte de Puerto Rico, la mandataria destacó que el territorio no cuenta con avisos vigentes. “No se ha emitido una declaración de tormenta para Puerto Rico… en este momento no se ha emitido una declaración de tormenta”, dijo González Colón a preguntas de la prensa.

Sin embargo, adelantó que FEMA ya desplegó más de 100 agentes bajo el plan Life Pack de forma preventiva.

Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología, advirtió que el punto más cercano de Erin estaría al norte de San Juan el domingo por la mañana, y podría fortalecerse a categoría 3. Predijo lluvias intermitentes de 2 a 4 pulgadas (hasta 6 pulgadas) y olas de 8 a 12 pies que afectarán particularmente la zona norte.

Ángel Jiménez, director de Manejo de Emergencias, indicó que los ejercicios de preparación nunca han cesado este año. “Constantemente hemos estado trabajando… hemos tenido un ejercicio funcional, un ejercicio de mesa, que FEMA va a hacer como leading agency”, señaló.

Enfatizando la coordinación, la gobernadora señaló: “Todavía estamos en esa discusión… ya el personal de FEMA está aquí… y estamos en coordinación también con los municipios”, al referirse a la activación del COE.