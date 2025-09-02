Gobernadora Jennifer González entrega títulos de propiedad en Ceiba

CEIBA – El alcalde de Ceiba, Samuel Rivera Báez, agradeció a la Gobernadora Jennifer González y a la Secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, por hacer realidad el sueño de cientos de familias puertorriqueñas al entregarles sus títulos de propiedad, incluyendo a ciudadanos ceibeños que hoy celebran la seguridad de un hogar propio.

En total, 28 municipios fueron impactados con esta entrega, que alcanzó a más de 150 familias, entre ellas las de Edna Y. Rivera Cordero, residente de Las Calderonas parcela 30, y Francisco Rosado Valentín, residente del Bo. Saco carretera 985 Km 3.2.

La actividad estuvo encabezada por la Gobernadora, acompañada de la Secretaria de Vivienda, el representante Carlos J. Méndez y los senadores Marissa Jiménez y Héctor Joaquín Sánchez. En representación del alcalde Samuel Rivera Báez, estuvo presente su ayudante especial, Lenabell Román, reafirmando el compromiso de nuestra administración con cada familia ceibeña.

“Gracias a la gestión de nuestra Gobernadora, a la Secretaria de la Vivienda y a la colaboración de los líderes legislativos, hoy nuestros compueblanos reciben no solo un documento, sino la certeza de un techo seguro y propio. Este es un paso hacia adelante en la justicia social que merecen nuestras familias”, expresó el alcalde.

El Municipio de Ceiba felicita a todos los beneficiados y reafirma su compromiso con seguir trabajando por una Ceiba más justa, segura y próspera.