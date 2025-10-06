Gobernadora firma ley para reforzar protección contra la explotación financiera de adultos mayores

SAN JUAN – La gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón, firmó el lunes cuatro medidas legislativas, entre ellas el Proyecto de Administración 67, que enmienda la Ley 121-2019, conocida como la Carta de Derechos y Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores, para incluir al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) como entidad autorizada a recibir referidos en casos de explotación financiera de adultos mayores.

“Para nuestro gobierno, es medular el fortalecer los mecanismos de protección contra fraudes y abusos financieros, así como programas educativos para adultos mayores sobre gestión financiera. Esto incluye el desarrollo de campañas y alianzas para la protección de los activos y prevención del fraude”, lee la nueva ley, firmada el pasado jueves y que ahora lleva el número Ley 118-2025.

La medida busca reforzar los procesos investigativos al permitir que el NIE participe directamente en casos de explotación económica de personas mayores, promoviendo además una colaboración más estrecha entre las agencias de ley y orden, las instituciones financieras y las agencias de servicios sociales.

Junto con esta ley, la gobernadora firmó tres resoluciones conjuntas adicionales. La Resolución Conjunta 33-2025, de la autoría del representante Pedro Julio “Pellé” Santiago, designa un tramo de la carretera PR-866 en Toa Baja con el nombre de Wanda Maldonado Medina, destacada atleta toabajeña y primera mujer en participar en el béisbol superior masculino en Puerto Rico.

Asimismo, la Resolución Conjunta 34-2025, presentada por el representante Christian Muriel Sánchez, nombra la carretera PR-906 en Yabucoa como Luis “Buzo” Cintrón Andino, en honor al destacado lanzador de los Azucareros de Yabucoa y dirigente del béisbol infantil.

Por último, la Resolución Conjunta 35-2025, del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, designa la Comandancia de la Región de Ponce de la Policía de Puerto Rico con el nombre del coronel Héctor E. Agosto Rodríguez, en reconocimiento póstumo a sus 34 años de servicio, su integridad y su liderazgo dentro de la institución.