Gobernadora electa no considera a Nino Correa para quedarse en NMEAD

SAN JUAN – La gobernadora electa Jenniffer Aidyn González Colón dijo contestó el viernes que no considera mantener en su posición al comisionado de Manejo de Emergencias, Nino Correa Filomeno.

“No”, fue la contestación de González Colón a la pregunta de si lo consideraría.

“Yo dije que yo iba a tener cambios en el gobierno. Me mantengo en esa postura. En la primaria dije que yo iba a hacer cambios en los jefes de agencias. Así que yo no voy a singularizar a ningún jefe de agencia. Aquí la gente tiene que entender que yo recibo un mandato de cambio y pretendo honrarlo. Cuando yo evalúe el resto de las agencias de gobierno, haremos esa evaluación y si hay un jefe de agencia, bueno, extraordinario, que deba permanecer en su casa luego de una reunión y que yo pueda ver sus planes, lo evaluaré. Yo no cierro esa puerta. Yo creo en darle oportunidades, pero hay o puede ser que esté en otra área, no necesariamente en la que ocupa. Pero yo no voy a adelantarme a un proceso cuando yo todavía no he seleccionado un solo jefe de agencia”, sostuvo.

“Yo dije en la campaña que yo tenía que ganar primero para poder sentarme a escoger jefes de agencia y evaluar en este momento lo que procede luego de la elección es haber hecho el cambio de liderato en la Cámara, en el Senado, hoy lo hago con los municipios. Los próximos pasos será el nombramiento del comité de transición. Una vez ocurra eso, estaré internamente nombrando un comité de evaluación de candidatos a las agencias de gobierno. De la misma manera que públicamente le he pedido a aquellas personas que interesen servirle al pueblo de Puerto Rico que sometan su resumé a la página de mi colectividad para nosotros poder evaluar aquellas personas que interesen servir y de la misma manera aquellas que nosotros vamos a evaluar. En ese periodo me daré el tiempo de reunirme y de llamar a muchos jefes de agencia que me han presentado planes sobre lo que entienden debe ser la agencia de gobierno. Y yo no quiero ser injusta con los profesionales que están allí. Puede que haya profesionales buenos, pero yo hable de un cambio. Y cuando yo hablo de un cambio es un cambio real”, sostuvo.