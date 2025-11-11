Gobernadora anuncia sistema de cámaras y obras de infraestructura en Vieques

VIEQUES – La gobernadora Jenniffer Aidyn González Colón anunció el lunes el inicio de tres proyectos en Vieques que fortalecerán la seguridad, el servicio de agua potable y los espacios públicos, con una inversión total que supera los 69 millones de dólares.

Durante su visita, la gobernadora destacó la instalación de un nuevo sistema de cámaras de seguridad, financiado con fondos federales por 420 mil dólares gestionados por ella cuando fue comisionada residente en Washington, bajo el Departamento de Justicia federal.

“Este proyecto responde a una necesidad histórica de nuestra gente de Vieques. Se trata de una herramienta moderna que reforzará la vigilancia y brindará mayor tranquilidad a las familias y comerciantes de la isla”, expresó González Colón, en declaraciones escritas.

Acompañada por el alcalde de Vieques, José “Junito” Corcino, y el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González, la mandataria inspeccionó el cuartel municipal y revisó los planes de instalación del nuevo sistema.

Además, la gobernadora y el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), ingeniero Luis R. González Delgado, colocaron la primera piedra del proyecto de mejoras a la Planta de Alcantarillado Sanitario (PAS), con una inversión de 60 millones 970 mil 385 dólares provenientes de fondos de la AAA y de las agencias federales FEMA, FAASt y CDBG-DR. La obra beneficiará a unas 1,990 familias y generará más de mil empleos directos e indirectos.

El proyecto contempla la construcción de una nueva estación receptora de aguas residuales, sistemas biológicos de tratamiento, filtros de efluentes, desinfección con luz ultravioleta, generadores de emergencia y mejoras estructurales conforme a los códigos federales de accesibilidad y seguridad.

Por otro lado, la mandataria y la secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez, inspeccionaron los trabajos de reconstrucción de la Plaza Pública de Vieques, con una inversión de 4.5 millones de dólares, y la rehabilitación del histórico edificio J. Gautier Benítez, donde se establecerá el Centro Agrícola y de Transformación Social y Comunitaria, con una inversión de 3.8 millones de dólares.

Ambos proyectos, financiados con fondos CDBG-DR, forman parte del programa de Revitalización de la Ciudad y crearán más de 170 empleos en la Isla Nena.

“Vieques está viendo resultados concretos: seguridad moderna, agua confiable, empleos y espacios que fortalecen la comunidad. Este es el Vieques que prometimos y el que estamos construyendo junto a su gente”, afirmó González Colón.