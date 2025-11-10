Gigantes de Carolina inauguran nueva temporada de béisbol invernal 2025-2026

CAROLINA – Los Gigantes de Carolina inauguraron una nueva temporada de béisbol invernal, con renovadas aspiraciones para conquistar el campeonato con el fortalecimiento de su plantilla, y el respaldo contundente del Municipio Autónomo de Carolina que otorgó una aportación de $390,000, reafirmando su compromiso de elevar la calidad del deporte profesional en la ciudad.

En su día inaugural, el equipo carolinense le dedicó su temporada al histórico equipo campeón de la temporada 2005-2006, en reconocimiento a su legado. “Tenemos un gran entusiasmo con la nueva temporada de béisbol invernal y altas expectativas de conquistar el campeonato de esta temporada. Estoy convencido de que los Gigantes representarán con orgullo el nombre de Carolina en cada juego”, afirmó el alcalde Aponte.

Los Gigantes de Carolina, en su debut como local en el Estadio Municipal Roberto Clemente, se agenciaron su primera victoria del torneo enfrentándose a unos aguerridos Indios de Mayagüez, concluyendo el encuentro con pizarra 1-0.

El alcalde de Carolina, José Carlos Aponte anunció que guiados por el dos veces “Dirigente del Año” Edwards Guzmán, los Gigantes darán continuidad de los acuerdos colaborativos con los Piratas de Pittsburgh de las Grandes Ligas y los equipos japoneses SoftBank Hawks y Orix Buffaloes, que aportarán jugadores destacados en la liga como el lanzador zurdo Kazuo Ohno.

Como parte del compromiso comunitario, se ofrecerán clínicas deportivas para niños en el Estadio Roberto Clemente Walker, brindándoles experiencias educativas y de alto nivel profesional. Los menores de 12 años y los empleados municipales con identificación oficial podrán disfrutar gratis de los partidos locales.