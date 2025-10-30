Gigantes de Carolina de la LBPRC arrancan entusiasmados en busca del campeonato

CAROLINA – La nueva temporada de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) arrancará para los Gigantes de Carolina el viernes, 7 de noviembre, cuando visiten a los Criollos de Caguas.

El juego inaugural en casa será el sábado, 8 de noviembre, en el Estadio Roberto Clemente Walker, donde los Gigantes recibirán a los Indios de Mayagüez dando inicio a su contienda en busca del campeonato de la liga.

“Tenemos un gran entusiasmo con la nueva temporada de béisbol invernal y altas expectativas de conquistar el campeonato de esta temporada. Para mantener el más alto nivel competitivo, hemos aportado $390,000 a nuestro equipo carolinense. No hay duda que el Estadio Roberto Clemente Walker es de calibre mundial, y estoy convencido de que los Gigantes representarán con orgullo el nombre de Carolina en cada juego”, expresó el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte.

En la pasada temporada, los Gigantes se quedaron a un solo juego de lograr la clasificación a la postemporada; tras un cierre dramático entre tres equipos, cayeron por una sola carrera en entradas extras durante el último día de la temporada. Esa experiencia ha servido de motivación para regresar con más energía y determinación en busca del campeonato, liderados por el dos veces ganador del premio al “Dirigente del Año” en la LBPRC, Edwards Guzmán.

De igual modo, el equipo anunció que continuarán los acuerdos colaborativos con tres organizaciones: los Piratas de Pittsburgh de las Grandes Ligas, los equipos japoneses SoftBank Hawks y Orix Buffaloes, ambos de la liga profesional de Japón. De estos equipos, se unirán a los Gigantes los jugadores Kazuo Ohno (lanzador zurdo) y Ryuta Hirose (jugador del cuadro interior) de los SoftBank Hawks; y Ren Mukonoki (lanzador derecho) y Kaisei Toutmatsui (lanzador zurdo) de los Orix Buffaloes.

El roster de los Gigantes para esta temporada combina experiencia, juventud y talento de nivel internacional. Entre los nombres destacados figura Jonathan Rodríguez, quien jugó este año en las Grandes Ligas con los Guardians de Cleveland y se reportó desde el primer día a los campos de entrenamientos. Rodríguez es una de las grandes figuras del equipo y uno de los líderes de la plantilla. También sobresalen Gabriel Cancel y Delvin Pérez, quienes vienen de excelentes temporadas en México y ligas independientes, respectivamente.

El equipo cuenta con brazos sólidos como los de Osvaldo Berríos (AAA con San Luis) y Raymond Burgos (AAA), además de nuevas adquisiciones como Ezequiel Pagán (jardinero central) y Ricardo Vélez (lanzador derecho), aportando versatilidad. El veterano Jan Hernández continúa como una pieza clave en los jardines, trayendo poder y liderazgo.

Entre las incorporaciones más esperadas están Sabin Ceballos (tercera base), Miguel Ausúa (lanzador zurdo) y el ex Grandes Ligas, Roberto Pérez, tres piezas determinantes para la temporada. Además, el novato Yasser Mercedes promete ser una de las revelaciones del torneo por su talento y energía en el terreno.

En cuanto a los jugadores importados, regresa el dominicano Eduardo Rivera, un favorito de la fanaticada y abridor estelar. También se unen Colin Poche (lanzador zurdo de los Tampa Bay Rays) y Pedro Santos (lanzador derecho de los Oakland Athletics en la Triple A).

La temporada estará dedicada al equipo campeón de los Gigantes de Carolina 2005-2006, en homenaje a su legado y a la historia gloriosa del béisbol carolinense. Además, el Departamento de Recreación y Deportes Municipal y el equipo de los Gigantes impactarán a niños mediante clínicas deportivas en el Estadio Roberto Clemente Walker, ofreciéndoles una experiencia profesional y educativa.

Se anunció que los niños menores de 12 años y los empleados municipales con su identificación oficial podrán entrar gratis a los partidos locales.