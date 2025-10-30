Gigantes cierran la primera semana con marca positiva

Jeanc Rodríguez

X: @sbsportsmedia

CAROLINA – Los Gigantes de Carolina iniciaron con balance positivo la temporada 2025 de la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) al conseguir dos victorias y una derrota durante la primera semana de acción.

El viernes, 24 de octubre, los Gigantes abrieron con fuerza al vencer en tres parciales seguidos a los subcampeones Mets de Guaynabo, con marcadores de 25-23, 25-22 y 25-22, para sumar los tres puntos disponibles. La ofensiva carolinense fue encabezada por el cubano Félix Chapman, quien acumuló 26 puntos (22 en ataques, tres en bloqueos y un servicio directo), mientras que Luis Vega aportó 10 unidades. Por los Mets, Inovel Romero consiguió 13 puntos, todos en ataques, y Gregory Torres añadió 12. Carolina fue superior en ataques (44-39), bloqueos (6-1), pases (35-34) y asistencias (26-16), mientras que Guaynabo dominó en servicios directos (3-1) y defensas (36-35).

Dos días más tarde, el domingo 26, los Patriotas de Lares sorprendieron a los Gigantes en sets corridos, con parciales de 25-22, 26-24 y 25-22. La ofensiva lareña fue comandada por Pablo Guzmán (11 puntos), Jair Santiago (10) y Jonathan Rodríguez (10). En causa perdida, Chapman volvió a ser figura al aportar 20 puntos para los Gigantes.

El martes 28, Carolina cerró la semana con un dramático triunfo en cinco parciales ante los Plataneros de Corozal, con marcadores de 20-25, 25-21, 25-22, 18-25 y 15-13. Los Gigantes sumaron dos puntos en la victoria, mejorando su récord a 2-1 con cinco puntos acumulados, mientras los Plataneros añadieron una unidad en la derrota (1-2, tres puntos). Chapman volvió a liderar el ataque con 25 puntos, escoltado por Geraldo Antonio Rivera con 23 y Cameron Milligan con 12. Por Corozal, Spencer Olivier consiguió 25 tantos, seguido de Joseph Oquendo (12), Eliam Rivera (11) y Julio Mercedes (10).

En la segunda semana de competencia, los Gigantes estarán de gira. El viernes, 31 de octubre, visitarán a los bicampeones Caribes de San Sebastián, y el miércoles, 5 de noviembre, se medirán ante los Cafeteros de Yauco, en el coliseo Raúl ‘Pipote’ Oliveras.