GAWVI y Barajas presentan Lunario: un viaje musical sobre los tiempos perfectos de Dios

SAN JUAN – Los artistas, compositores y productores cristianos GAWVI y Barajas anuncian el lanzamiento de su nuevo disco Lunario, una producción conceptual que une sus talentos y visiones en un proyecto que combina profundidad espiritual, variedad musical y un mensaje de transformación y fe.

La idea de Lunario nació durante una etapa de crecimiento espiritual compartida entre ambos creadores, marcada por el deseo de aprender a confiar en los tiempos de Dios y reconocer su soberanía en cada proceso. El título del disco se inspira en el Salmo 104:19, que declara: “Hizo la luna para medir los tiempos, el sol conoce su ocaso.”

Desde esa base espiritual, Lunario se convierte en un viaje musical que proclama que los tiempos de Dios son perfectos. Cada tema representa una fase de la vida y de la fe, mostrando cómo en cada estación Cristo permanece constante.

El álbum está compuesto por 13 temas, con una gran variedad musical que abarca desde el reguetón y el trap hasta la salsa y el synthwave, logrando un balance entre lo moderno y lo espiritual. Esta diversidad sonora refleja el corazón del proyecto: una celebración de la vida, la fe y los procesos personales bajo la guía de Dios.

El primer sencillo “Marquesina”, extraído de Lunario, es un recordatorio de gratitud: un llamado a mirar atrás y reconocer la fidelidad de Dios en cada etapa de la vida. Cuenta además con su video oficial grabado en Miami bajo la dirección de Nathaniel, el cual refleja visualmente la energía y conexión que caracteriza este proyecto. Entre escenas de interpretación y momentos de compañerismo, el video muestra a GAWVI y Barajas compartiendo con alegría en un ambiente de amistad y celebración. La química artística entre ambos se refleja en cada toma, transmitiendo un mensaje de gozo y fe que representa la esencia genuina del tema.

Recientemente, los artistas lanzaron de manera simultánea los sencillos “Luz” junto a Dariana y “Crucifixión” junto a Nate Díaz, que sirven como adelanto del álbum completo. Lunario estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del 24 de octubre, consolidándose como una de las propuestas más esperadas dentro de la música cristiana contemporánea.

“Sus tiempos van más allá de nuestro entendimiento”, resume Barajas al describir el mensaje que une cada canción de Lunario.

Ambos artistas continúan desarrollando nuevos proyectos musicales y colaboraciones que siguen expandiendo su visión y mensaje de fe.