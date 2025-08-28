Galaxy Buds3 FE: Auriculares premium de Samsung a precio accesible

Mark Nievesz

PR Gamer

Samsung Electronics presentó los Galaxy Buds3 FE, la nueva incorporación a su línea de auriculares inalámbricos. Diseñados para acercar las funciones premium a un público más amplio, destacan por su diseño con vástago, sonido mejorado, Cancelación Activa de Ruido (ANC) y la integración con Galaxy AI.

Con estos nuevos audífonos, la compañía busca expandir su ecosistema y ofrecer experiencias inteligentes a un precio accesible.

Experiencia de sonido inmersiva

La calidad de audio es el eje principal de los Galaxy Buds3 FE. Incorporan un parlante más grande que sus predecesores, lo que garantiza un sonido potente con graves profundos y agudos definidos. Estas mejoras hacen que escuchar música, podcasts o ver series sea una experiencia mucho más envolvente.

En el caso de las llamadas, integran la tecnología Crystal Clear Call, que utiliza un modelo avanzado de aprendizaje automático para aislar la voz del usuario en entornos ruidosos. Además, los micrófonos reposicionados hacia la boca mejoran la captación de voz, lo que se traduce en conversaciones más claras y fluidas.

Cancelación de ruido y modo ambiente

Uno de los puntos más destacados es la Cancelación Activa de Ruido mejorada, que bloquea eficazmente sonidos externos en lugares concurridos como trenes o cafeterías. Para mayor versatilidad, los Buds3 FE también incluyen un modo ambiente que permite percibir sonidos del entorno cuando es necesario, ofreciendo control total sobre la experiencia auditiva.

Funciones inteligentes con Galaxy AI

Los Galaxy Buds3 FE marcan un salto en conectividad gracias a Galaxy AI. Los usuarios pueden:

Activar comandos de voz con “Hey Google” para reproducir música, responder mensajes o consultar información.

Usar la función de traducción simultánea mediante la app Galaxy AI Interpreter, ideal para conferencias o conversaciones en otro idioma.

Acceder al calendario, correos electrónicos y recordatorios sin necesidad de sacar el teléfono.

Estas funciones convierten a los Buds3 FE en una herramienta práctica no solo para entretenimiento, sino también para productividad y comunicación global.

Diseño elegante y controles intuitivos

Su diseño con vástago representa la identidad visual de la línea Galaxy. Con un acabado matte de dos tonos y acentos semitransparentes, logran un estilo moderno y sofisticado.

Los controles también son más intuitivos: con un simple pellizco se puede responder llamadas o reproducir música, mientras que deslizando el vástago se ajusta el volumen. La función Auto Switch permite cambiar automáticamente entre dispositivos Galaxy, asegurando una experiencia fluida sin interrupciones.