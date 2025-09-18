SAN JUAN – El cantante cristiano Gabriel EMC presentó su nuevo disco, “Un Día Contigo”, disponible en todas las plataformas digitales. Este proyecto busca transmitir que un día con Jesús es suficiente para convencernos de pasar una eternidad con Él, invitando a la audiencia a experimentar alegría, esperanza y pasión por la Palabra de Dios.

El álbum incluye

11 temas producidos en Puerto Rico, contando con la participación de artistas como Onell Díaz, Marval, Musiko, Alex Zurdo, Vianca “The Grace”, ElyJoy y RevoStereo. La producción musical estuvo a cargo de Mirai, Ritmo, Funky, Onell Díaz, Unified Sound, Steven Josué, Josué David, Harberth y Ulloa. La mezcla y masterización fueron realizadas por Lakambra. La mayoría de los temas son de la autoría de Gabriel EMC en colaboración con Mirai, reflejando su estilo único y su corazón en cada letra.

El sencillo más reciente, “Perfecto Amor”, junto a Onell Díaz, cuenta con un video grabado en Orlando bajo la dirección de Luis Rodríguez. El tema refuerza el mensaje central del disco, invitando a los oyentes a vivir una relación más cercana con Dios y a dejarse transformar por su amor.