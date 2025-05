Funcionarios del municipio de Carolina se levantan de vista pública

CAROLINA – El Gerente de Infraestructura del Municipio de Carolina, Ing. Iván Ayuso y la Presidenta de la Legislatura Municipal de Carolina, Mirta Andrades Ruiz se levantaron de la vista pública de la Resolución del Senado 110, luego de presentar su ponencia ante Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales, por instrucciones de su asesor legal, Lcdo. Frank Torres Viada.

Cumpliendo con el deber ministerial de acudir y presentar los datos requeridos por los senadores de Carolina, Marissita Jiménez y Héctor Joaquín Sánchez, el Ingeniero Ayuso expuso una ponencia sobre los Proyectos de Mitigación de Inundaciones que ha realizado el Municipio de Carolina para crear una infraestructura resiliente. Sin embargo, el abogado del Municipio de Carolina, el licenciado Frank Torres Viada, se vio en la necesidad de citar el propio reglamento del Senado, la R. del S. 13, ante los continuos atropellos y falta a la conducta ética del senador Sánchez.

El licenciado Torres Viada, fue privado de declarar libremente ante su planteamiento de citar el reglamento del Senado, por el continuo ataque político del Senador. Al solicitarle su salida de la sala, y ante la falta de representación legal en la vista, los funcionarios abandonaron la audiencia.

“Por los pasados 18 años, hemos respetado a los funcionarios electos, sin importar colores, con el fin común de proveerle a los ciudadanos las obras y servicios que merecen. De todos ellos hemos recibido el mismo respeto hasta ahora. No vamos a tolerar que, amparados en los legítimos procesos de fiscalización, se utilicen los foros para insultar y mancillar lo que hacemos, en claro menosprecio al trabajo que hemos logrado hacer por Carolina”, denunció el alcalde de la Ciudad Gigante, José Carlos Aponte. Y es que, según describieron, la conducta del senador Héctor Joaquín Sánchez sin hacer preguntas sobre el tema, estuvo cargada de comentarios fuera de lugar, abuso de poder y aseveraciones relacionadas a la diferencia de creencias políticas que en nada aportaba al propósito genuino de una vista pública.

Las expresiones inapropiadas del senador Sánchez, emitiendo juicio sobre las acciones del Municipio de Carolina, haciendo comentarios sobre la emisión de fondos gubernamentales realizados por el gobernador Pierluisi a Carolina y otros asuntos no relacionados a la vista, provocó que el Municipio se retirara de sala amparado en el reglamento del Senado que dicta que “Las audiencias públicas se celebrarán con el único propósito de escuchar testimonios, formular preguntas y lograr el máximo de información sobre los asuntos que estén siendo considerados por la Comisión. No se permitirá debate entre los Senadores tampoco entre los deponentes. Las expresiones de los Senadores en torno a su posición personal sobre una medida o asunto, así como los acuerdos de la Comisión al respecto, no se efectuarán en las audiencias públicas.”

“Es la segunda ocasión que le faltan al respeto a los carolinenses al utilizar sus posiciones de privilegio como legisladores de nuestro Distrito para afrentar contra el trabajo que con gran responsabilidad estamos haciendo en Carolina. No vamos a permitir que los honrosos procesos y derechos que tenemos bajo nuestra Constitución se vean manchados por conductas inaceptables e inapropiadas según la Ley. Siempre estaremos dispuestos y en la mejor voluntad de atender nuestros deberes como administración municipal, pero no toleraremos que se utilice el poder para atacar proyectos que mejoran la vida de los carolinenses”, culminó el alcalde, refiriéndose a la operación del Sistema de relleno Sanitario y a los Proyectos de Mitigación de Inundaciones que investigan los senadores.