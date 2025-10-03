viernes

Frente en Defensa de las Pensiones exige legislación para proteger el poder adquisitivo

(Foto/Archivo)
SAN JUAN – En el marco de la feria de empleo para jubilados, organizada por el gobierno de la gobernadora, Jennifer González, el Frente en Defensa de las Pensiones ha convocado a una conferencia de prensa mañana, a las 10:00 a. m., frente al Coliseíto Pedrín Zorrilla.

El objetivo principal es exigir la aprobación urgente de legislación que proteja el poder adquisitivo de las pensiones ante el incremento del costo de vida.

Además, el Frente emitirá declaraciones sobre la propuesta gubernamental que, en la práctica, implicaría forzar el regreso de los jubilados al servicio público y analizará el impacto negativo que esta medida tendría tanto en el servicio público como en la fuerza laboral joven.

