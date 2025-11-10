Frankenstein de Guillermo del Toro: el alma detrás del monstruo

Por Mark Nieves de Cine Geek (cinegeek.net)

Guillermo del Toro finalmente cumple su sueño de adaptar Frankenstein, la icónica novela de Mary Shelley. Su versión de 2025, que llega a Netflix el 7 de noviembre, no es un simple remake, sino una relectura fiel al espíritu literario y emocional del texto original.

Del Toro transforma la historia del científico obsesionado con vencer a la muerte en un drama gótico sobre la paternidad, la soledad y la culpa. En su mirada, el verdadero horror no proviene de los monstruos, sino de la incapacidad humana para amar lo que crea.

Una visión íntima y trágica

La historia sigue a Victor Frankenstein (Oscar Isaac), un científico brillante dominado por su obsesión de crear vida a partir de la muerte. Su experimento da origen a una criatura que, lejos de ser un monstruo sin alma, refleja lo más puro y vulnerable de la humanidad.

Del Toro estructura la película con dos voces: la de Victor y la de su creación, interpretada por Jacob Elordi. Esta doble perspectiva permite que el espectador vea los mismos hechos desde el orgullo del creador y la inocencia del creado. El resultado es una narrativa profundamente emocional que rehúye el cliché del horror para convertirse en tragedia.

El tono es más filosófico que aterrador. La cinta invita a reflexionar sobre la moral detrás de la ciencia, el abandono y la búsqueda de identidad. La pregunta esencial no es quién es el monstruo, sino qué lo convierte en tal.

Actuaciones que sostienen la tragedia

Oscar Isaac ofrece una interpretación magnética. Su Victor es tan brillante como cruel, un genio que se deslumbra con su propio poder. Isaac transmite la obsesión, el miedo y el arrepentimiento de un hombre incapaz de aceptar las consecuencias de sus actos.

Por su parte, Jacob Elordi encarna a la Criatura con una mezcla de fuerza y ternura. A pesar de sus cicatrices, conserva rasgos humanos que facilitan la empatía del público. Su sufrimiento no es físico, sino existencial: busca amor y significado en un mundo que solo le devuelve rechazo.

Las interpretaciones de Mia Goth y Christoph Waltz aportan matices importantes. Goth representa la compasión perdida de Victor, mientras que Waltz introduce la ambición y cinismo del poder. Sin embargo, la química entre Isaac y Elordi domina cada escena, convirtiéndose en el núcleo emocional de la película.

Una obra visual impresionante

El diseño de producción es uno de los mayores logros del filme. Cada escenario, desde el laboratorio hasta los paisajes helados, es una pintura gótica en movimiento. Tamara Deverell y Shane Vieau, colaboradores habituales de Del Toro, crean espacios que respiran melancolía y textura.

El laboratorio de Frankenstein es una joya visual: un templo del exceso científico iluminado por relámpagos. Los efectos prácticos destacan sobre el CGI, con animatrónicos y prótesis que devuelven la sensación física y orgánica del horror clásico.

La fotografía mezcla luces doradas y sombras densas, evocando los lienzos románticos del siglo XIX. Es un espectáculo visual donde cada plano tiene intención y peso.

Música y tono emocional

La partitura de Alexander Desplat complementa la narrativa con sutileza. Su música, melancólica y etérea, acompaña las emociones sin invadirlas. Entre notas de violín y silencio, refuerza el dolor y la belleza del relato.

Más drama que horror

Aunque contiene momentos impactantes, Frankenstein (2025) no busca sustos. Es un drama trágico con alma de horror poético, más cercano a Crimson Peak que a una película de terror moderna. Del Toro privilegia la emoción sobre el sobresalto y la reflexión sobre el miedo.

El final, esperanzador y melancólico a la vez, puede dividir opiniones, pero encaja con la visión del director: incluso en la oscuridad, siempre hay espacio para la redención.

Conclusión

Frankenstein (2025) es una obra hermosa, sombría y profundamente humana. Del Toro no intenta hacer la versión definitiva del mito, sino la suya, cargada de compasión y tragedia.

Oscar Isaac y Jacob Elordi ofrecen interpretaciones poderosas en una película que combina lo mejor del cine gótico con la sensibilidad moderna.

Visualmente majestuosa y emocionalmente devastadora, esta versión de Frankenstein confirma que los monstruos de Del Toro no dan miedo: nos reflejan.

Calificación: 4 de 5.