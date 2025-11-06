Flan de calabaza y jengibre

Acela Soler Estarlich

Ya llegó esa época del año en la que las calabazas están por todas partes. Hoy les comparto un postre que estoy segura de que si lo preparas vas a triunfar. Un postre cremoso y aromático, perfecto para la temporada de otoño y para compartir en Acción de Gracias.

Un flan de calabaza con jengibre que queda cremoso, aromático y con ese toque especiado que enamora. Es una manera deliciosa de darle un giro diferente al flan tradicional sin complicarse demasiado en la cocina. Ideal para compartir en familia o sorprender a tus invitados.

Ingredientes para el flan:

1 ½ tazas de puré de calabaza

1 lata de leche evaporada

1 lata de leche condensada

4 huevos grandes

½ taza de azúcar morena

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharadita de canela molida

1 cucharadita de jengibre en polvo

¼ cucharadita de nuez moscada

¼ cucharadita de sal

Para el caramelo:

1 taza de azúcar

1 cucharada de agua

Preparación:

Empezamos con el caramelo. En una sartén a fuego medio, colocamos el azúcar y la cucharada de agua. Cocinamos sin remover, hasta que el azúcar se derrita y tome un color dorado ámbar.

Una vez preparado, lo vertimos inmediatamente en el fondo del molde para flan, inclinándolo para cubrir bien la base. Deja que endurezca mientras preparas la mezcla del flan.

Continuamos preparando la mezcla del flan. En un recipiente grande, combinamos el puré de calabaza, (en este caso yo hice la calabaza al horno, pero podemos usar el que ya viene preparado en lata), la leche evaporada, la leche condensada y los huevos.

Agregamos el azúcar morena, la vainilla, la canela, el jengibre, la nuez moscada y la sal. Batimos hasta obtener una mezcla suave y bien integrada y vertemos la mezcla sobre el caramelo en el molde.

Ahora, lo llevamos al horno que lo precalentamos a 350°F (175°C). Colocamos el molde dentro de una bandeja para hornear con bordes altos. Llenamos la bandeja con agua caliente hasta llegar a la mitad de la altura del molde, creando un baño María.

Horneamos durante aproximadamente (1) hora o hasta que, al insertar un cuchillo en el centro, este salga limpio.

Retiramos del horno y dejamos enfriar completamente a temperatura ambiente. Una vez este frío, lo ponemos en la nevera; yo prefiero hacerlo de un día para otro, pero si lo quieres para el mismo día, por lo menos debe estar en nevera (4) horas.

Para desmoldar, pasa un cuchillo por los bordes del molde y voltea sobre un plato grande.

¡Que lo disfruten! Buen provecho.

Para compartir sus comentarios o fotos de su flan, pueden hacerlo en mis redes en Instagram y Facebook como Cocina Con Acela.

Cocina con Acela es un proyecto culinario que ofrece clases y eventos para aprender a preparar deliciosos platos de la cocina tradicional valenciana y mediterránea.