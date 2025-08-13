miércoles

agosto 13, 2025

Últimas noticias

Últimas noticias

Fiscalía federal busca la pena de muerte para acusados de asesinar a dos adolescentes en Loíza

Nahia Paola Ramos López y Tanaisha de Jesús Curet. (Foto/Suministrada)
  • Visitas: 35

LOÍZA – La fiscalía federal ha reforzado su caso contra José Martínez Serrano y Edwin Yadiel Flores Tavárez, imputados por el secuestro y asesinato de dos adolescentes, al presentar un pliego acusatorio suplementario. Esta acción tiene como objetivo incorporar los factores agravantes necesarios para solicitar la pena de muerte.

Según la acusación, un Gran Jurado concluyó que ambos participaron de forma intencional en el secuestro que resultó en la muerte de Nahia Paola Ramos López, de 13 años, y Tanaicha de Jesús Curet, de 15. El documento sostiene que los acusados, quienes eran mayores de 18 años al momento del crimen, emplearon violencia letal contra las víctimas, cuya corta edad las hacía especialmente vulnerables.

La fiscalía detalla agravantes específicos para Flores Tavárez, a quien se le atribuye haber actuado de manera “cruel, depravada y atroz”, infligiendo tortura y abuso físico, además de causar intencionalmente la muerte de más de una persona en el mismo suceso. Ambos imputados enfrentan también un cargo adicional por el uso de un arma de fuego durante la comisión del delito.

Estos nuevos elementos se fundamentan en las secciones 3591 y 3592 del Código Penal de Estados Unidos, que regulan la aplicación de la pena capital. La fiscalía ya había informado a la corte el 4 de abril de 2024 sobre la posible aplicabilidad de esta pena, aunque la decisión de solicitarla formalmente no se había concretado hasta ahora.

