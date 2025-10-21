Firman acuerdo para Estación del Futuro y Child Care en Monte Brisas, Fajardo

FAJARDO – El alcalde de Fajardo, José Aníbal Meléndez Méndez, participó hoy junto a la gobernadora, Jenniffer González Colón, en la firma del contrato para la construcción de la nueva Estación del Futuro, que incluirá la creación de un moderno Centro Child Care en la comunidad Monte Brisas 5.

Este nuevo centro contará con capacidad para atender 20 niños, brindando un espacio seguro, educativo y de desarrollo integral para las familias fajardeñas.

“Invertir en la primera infancia es apostar al futuro de nuestro pueblo. Este proyecto representa más oportunidades, más seguridad y más esperanza para nuestras familias”, expresó el alcalde Meléndez Méndez.