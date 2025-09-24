JUNCOS – Por primera vez en el municipio, se celebrará el Festival del Huerto Casero, la Feria Agrícola y la Noche de la Juventud, el sábado 11 de octubre a partir de las 10:00 a. m. en las amplias instalaciones exteriores de IMSaN Juncos.

Durante el día, habrá exhibiciones, feria de salud, paseos en caballo y pony, animales agrícolas, plantas exóticas —incluidas las famosas plantas carnívoras ofrecidas por Jardines del Caribe—, inflables, efectos escolares gratuitos para los niños y muchas sorpresas más.

A partir de las 5:00 p. m., dará inicio el Festival de la Juventud, con la presentación en vivo del grupo Aposento junto a todos sus músicos, el debut de la agrupación junqueña A Una Sola Voz, y la participación de Pauneto con Woke Society, quienes presentarán su nueva producción discográfica titulada Imperio. También se anunciarán otras sorpresas.

Este evento reúne dos grandes celebraciones en un mismo día, por lo que se recomienda separar la fecha: sábado 11 de octubre.

Además, las plantas carnívoras estarán disponibles para la venta y exhibición durante el Festival del Huerto Casero y la Feria Agrícola, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m., en las instalaciones exteriores de IMSaN Juncos.