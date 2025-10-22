Festival de luces internacional regresa a Puerto Rico en el Parque de las Ciencias

BAYAMÓN – Una de las exhibiciones de luces artesanales más reconocidas a nivel mundial regresa por segunda ocasión a la Isla para iluminar las noches con una experiencia en el Parque de las Ciencias by Toroverde powered by Claro en Bayamón.
Esta muestra de arte y luz ha cautivado al público en ciudades como París, Brasil, Nueva York, Los Ángeles, Dallas, Miami, España, México y Canadá. Puerto Rico vuelve a ser sede de esta experiencia, con una propuesta que promete sorprender a grandes y chicos.
Galería
“Queremos que los visitantes se sientan transportados a un mundo de fantasía donde la luz y el arte se unen para celebrar la belleza, la cultura y la unión familiar”, expresó el CEO del parque, el señor Jorge Jorge.
Con espectáculos visuales, estructuras y zonas fotográficas, el festival será el lugar para crear recuerdos junto a tus seres queridos.
Como cierre de la jornada, se dará la bienvenida a Santa Claus en su llegada en helicóptero. Ven al festival que hará brillar tus noches y despierta la magia en cada rincón del Parque de las Ciencias.
Detalles de la Gran Apertura
Fecha: Sábado, 2 de noviembre de 2025
Lugar: Parque de las Ciencias by Toroverde powered by Clar
Horario:
12:00 p.m. – Apertura del Parque
4:00 p.m. – Gran desfile de carrozas y bandas con grandes sorpresas