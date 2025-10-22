Festival de luces internacional regresa a Puerto Rico en el Parque de las Ciencias

BAYAMÓN – Una de las exhibiciones de luces artesanales más reconocidas a nivel mundial regresa por segunda ocasión a la Isla para iluminar las noches con una experiencia en el Parque de las Ciencias by Toroverde powered by Claro en Bayamón.

Esta muestra de arte y luz ha cautivado al público en ciudades como París, Brasil, Nueva York, Los Ángeles, Dallas, Miami, España, México y Canadá. Puerto Rico vuelve a ser sede de esta experiencia, con una propuesta que promete sorprender a grandes y chicos.

Galería

El Festival de Luces abrirá sus puertas el domingo, 2 de noviembre de 2025, y se extenderá hasta enero de 2026, ofreciendo un recorrido con color, música en vivo, gastronomía, quioscos y entretenimiento para la familia, en un ambiente con alegría.

“Queremos que los visitantes se sientan transportados a un mundo de fantasía donde la luz y el arte se unen para celebrar la belleza, la cultura y la unión familiar”, expresó el CEO del parque, el señor Jorge Jorge.

Con espectáculos visuales, estructuras y zonas fotográficas, el festival será el lugar para crear recuerdos junto a tus seres queridos.

Como cierre de la jornada, se dará la bienvenida a Santa Claus en su llegada en helicóptero. Ven al festival que hará brillar tus noches y despierta la magia en cada rincón del Parque de las Ciencias.

Detalles de la Gran Apertura

Fecha: Sábado, 2 de noviembre de 2025

Lugar: Parque de las Ciencias by Toroverde powered by Clar

Horario:

12:00 p.m. – Apertura del Parque

4:00 p.m. – Gran desfile de carrozas y bandas con grandes sorpresas