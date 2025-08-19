Feria de Servicios Municipales en Plaza Centro Mall

CAGUAS – El alcalde del Municipio Autónomo de Caguas, William Miranda Torres, estará junto a su equipo de trabajo en la Feria de Servicios Municipales, que se llevará a cabo del viernes 22 al domingo 24 de agosto de 2025 en el atrio central de Plaza Centro Mall, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

“Volvemos al centro comercial con nuestros servicios municipales para quienes no pueden ir al Centro de Gobierno en días de semana y porque este es un lugar de encuentro y esparcimiento para nuestros ciudadanos. Aprovechamos el espacio de ocio y el tráfico del centro comercial para llevar orientación y servicios, así como nuestros recursos artísticos”, explicó Miranda Torres.

El sábado 23, a las 11:00 a.m., el alcalde y parte de su equipo de trabajo ofrecerán orientación sobre la temporada de huracanes, y en la tarde, desde la 1:00 p.m., se presentarán la Compañía Municipal de Teatro de Títeres y el Coro de Niños de Caguas. El domingo 24, a la 1:00 p.m., se presentará el Taller Típico Criollo y el Ballet Folklórico de Caguas.

Habrá orientación sobre servicios a través de las siguientes dependencias: Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias, Oficina de la Mujer y Head Start. También habrá clínicas de salud por la Corporación SANOS, servicios de empleo por AMSI y el Mercado Agrícola y Artesanal de Agroinnova.