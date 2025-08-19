martes

agosto 19, 2025

Subscríbete

Search
Close this search box.

Últimas noticias

Últimas noticias

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Últimas noticias

Feria de Servicios Municipales en Plaza Centro Mall

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 0

CAGUAS – El alcalde del Municipio Autónomo de Caguas, William Miranda Torres, estará junto a su equipo de trabajo en la Feria de Servicios Municipales, que se llevará a cabo del viernes 22 al domingo 24 de agosto de 2025 en el atrio central de Plaza Centro Mall, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

“Volvemos al centro comercial con nuestros servicios municipales para quienes no pueden ir al Centro de Gobierno en días de semana y porque este es un lugar de encuentro y esparcimiento para nuestros ciudadanos. Aprovechamos el espacio de ocio y el tráfico del centro comercial para llevar orientación y servicios, así como nuestros recursos artísticos”, explicó Miranda Torres.

El sábado 23, a las 11:00 a.m., el alcalde y parte de su equipo de trabajo ofrecerán orientación sobre la temporada de huracanes, y en la tarde, desde la 1:00 p.m., se presentarán la Compañía Municipal de Teatro de Títeres y el Coro de Niños de Caguas. El domingo 24, a la 1:00 p.m., se presentará el Taller Típico Criollo y el Ballet Folklórico de Caguas.

Habrá orientación sobre servicios a través de las siguientes dependencias: Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias, Oficina de la Mujer y Head Start. También habrá clínicas de salud por la Corporación SANOS, servicios de empleo por AMSI y el Mercado Agrícola y Artesanal de Agroinnova.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 629

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
176

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Síguenos en nuestras redes sociales:

For Media Group ©

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: