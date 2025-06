Fantastic Four: First Steps – Marvel lanza su épico tráiler final

Por Mark Nieves de Cine Geek (cinegeek.net)

Marvel Studios ha revelado el tráiler final de The Fantastic Four: First Steps, anticipando una nueva etapa para uno de sus equipos más emblemáticos. Esta reinvención promete unir acción cósmica, drama familiar y una amenaza sin precedentes en el MCU.

Silver Surfer y Galactus marcan el inicio

El tráiler comienza con una advertencia cósmica. Julia Garner interpreta a una nueva versión de Silver Surfer, que anuncia la llegada de Galactus, un ente capaz de consumir mundos. Ralph Ineson, quien encarna a Galactus, ofrece una presencia aterradora y mitológica que eleva el nivel de amenaza más allá de lo visto con Thanos.

En lugar de esperar, los Fantastic Four se lanzan al espacio en busca de respuestas. Las imágenes del tráiler muestran escenarios intergalácticos, batallas cargadas de energía y la sombra imponente de Galactus acercándose a la Tierra.

Un nuevo equipo con rostros conocidos

El elenco es clave en esta nueva entrega. Pedro Pascal lidera como Reed Richards (Mr. Fantastic), un genio obsesionado con salvar el mundo, incluso si eso implica cruzar límites peligrosos.

Vanessa Kirby interpreta a Sue Storm (Invisible Woman), el corazón del equipo y futura madre. Su relación con Reed y la llegada de su hijo añaden un enfoque emocional poco visto en adaptaciones anteriores.

Joseph Quinn da vida a Johnny Storm (Human Torch), aportando humor, energía y una lealtad firme. Por su parte, Ebon Moss-Bachrach encarna a Ben Grimm (The Thing), el alma del grupo, capaz de combinar fuerza con sensibilidad.

Más allá de la destrucción

Con Galactus, Marvel lleva la narrativa a una escala completamente nueva. No se trata de un villano tradicional, sino de una fuerza natural que no puede detenerse fácilmente. El tráiler insinúa que la lucha no será solo física, sino también moral y emocional.

Sin embargo, First Steps no pierde el enfoque humano. Momentos de intimidad, conversaciones familiares y decisiones difíciles equilibran la acción y profundizan el impacto emocional.

Estilo visual renovado

Bajo la dirección de Matt Shakman (WandaVision), la película presenta una estética más estilizada y clara. Hay un enfoque visual que combina la grandiosidad espacial con escenas más íntimas y personales.

El tono mantiene el balance entre lo épico y lo cercano. Reed sorprendiéndose con anomalías cósmicas o Ben dando consejos a su estilo, revelan que esta versión apuesta por personajes complejos y cercanos.

El 25 de julio marca un nuevo inicio

Fantastic Four: First Steps se perfila como un capítulo renovador dentro del MCU. Más que un reinicio, es una apuesta por hacer justicia a personajes que merecen un lugar destacado.

El estreno está pautado para el 25 de julio. Con acción, corazón y ambición visual, Marvel busca que esta sea la versión definitiva de la Primera Familia.

Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos | Tráiler Oficial | Subtitulado