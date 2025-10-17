Fallece infante de tres meses en Luquillo

LUQUILLO – La Policía de Puerto Rico investiga el fallecimiento de un infante de tres meses en el sector Estancias del Atlántico, Luquillo.

Una llamada al sistema 9-1-1 notificó a las autoridades sobre un incidente médico. Al llegar, los paramédicos atendieron al menor, quien tenía sangrado por nariz y boca. El menor fue llevado al hospital y el médico de turno declaró su fallecimiento.

El agente Raúl Velázquez, de la División de Homicidios del CIC Fajardo, junto al fiscal Eliezer Reyes, continúan con la investigación y dispusieron el traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses para determinar la causa del deceso.

El caso fue referido al Departamento de la Familia conforme al protocolo establecido.