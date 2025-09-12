Fallece Ernesto Díaz González, leyenda de la narración deportiva en Puerto Rico

SAN JUAN – La voz inconfundible del deporte puertorriqueño, el legendario narrador y comentarista Ernesto Díaz González, falleció a los 85 años de edad.

Díaz González inició su carrera en 1972 y, desde entonces, se convirtió en un referente para varias generaciones de fanáticos. Fue creador de frases que quedaron inmortalizadas en la memoria colectiva, como “Agua pa’ los gallos”, “Salsa, “Solito” “Rico cha cha cha”, “Y va a seguir” y el clásico “Gulú, gulú y pa’ fuera… o pa’ dentro”.

Su estilo único, cargado de pasión, carisma y espontaneidad, transformó cada transmisión en una experiencia inolvidable. Más allá de su voz, fue un símbolo de identidad cultural y un puente entre el deporte y el corazón del pueblo.

Con su partida, Puerto Rico despide a una verdadera leyenda, pero su legado seguirá vivo en cada recuerdo, en cada frase y en cada emoción que supo despertar.