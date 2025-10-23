Fajardo se une en una marcha solidaria por la vida y la esperanza

FAJARDO – El municipio de Fajardo celebró la tradicional Marcha de Concienciación sobre el Cáncer de Mama, reuniendo a cientos de personas que caminaron con fe, esperanza y amor por la vida. La actividad fue capitaneada por el alcalde, José Aníbal «Joey» Meléndez Méndez, y su esposa, la primera dama, Yarenis López De Jesús, quienes encabezaron la caminata junto a sobrevivientes, pacientes, familiares y miembros de la comunidad fajardeña.

Desde la plaza pública hasta el Estadio Concepción Pérez Alberto, un grupo de personas con vestimentas de color rosa recorrieron las calles del pueblo. Más de 11 escuelas de Fajardo participaron con entusiasmo; niños y jóvenes portaron pancartas llenas de mensajes positivos, corazones, lazos rosados y palabras de aliento. A la marcha, también se unieron organizaciones sin fines de lucro, la Sociedad Americana contra el Cáncer, centros educativos, líderes comunitarios, comerciantes locales, empleados municipales y público en general, con el propósito de honrar a quienes luchan contra el cáncer, celebrar la vida de los sobrevivientes y recordar a quienes partieron dejando un legado de fortaleza.

La madrina de la marcha, Minelis Mulero Resto, fue reconocida por el alcalde con la entrega de una proclama municipal. Mulero Resto, líder comunitaria de las comunidades Barriada Obrera y Roosevelt, fue diagnosticada recientemente con cáncer de mama y representa el valor, la esperanza y la resiliencia de las mujeres fajardeñas.

«Cada año, reafirmamos nuestro compromiso de educar, apoyar y solidarizarnos con todos los pacientes y familiares que enfrentan esta dura enfermedad. Hoy caminamos juntos, porque en Fajardo nadie lucha solo», expresó el ejecutivo municipal.

Por su parte, la primera dama resaltó la participación de la niñez y la juventud fajardeña. «Ver a tantos estudiantes vistiendo de rosa, caminando por nuestras calles con mensajes de amor y esperanza, nos llena de orgullo. Ellos son la generación que seguirá promoviendo la empatía, la prevención y la solidaridad», manifestó López De Jesús.

Al llegar al estadio, los participantes formaron un lazo humano rosado, símbolo de unidad y apoyo a la lucha contra el cáncer de mama.