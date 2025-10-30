Fajardo reconstruirá la plaza pública con inversión millonaria

FAJARDO – El alcalde de Fajardo, José Aníbal «Joey» Meléndez Méndez, anunció la rehabilitación de la plaza pública del municipio, un proyecto que comenzará en noviembre y que representa una inversión de $3.3 millones provenientes de fondos federales CDBG-DR.

«Esta obra marca un nuevo capítulo para nuestro pueblo. Al concluir la rehabilitación, en un año aproximadamente, la plaza tendrá una imagen moderna, segura y accesible que invitará a residentes y visitantes a disfrutar de Fajardo, especialmente en una época tan importante para el turismo como lo es la Navidad. Con esta inversión, fortalecemos nuestra economía local y ofrecemos a los comerciantes del área un entorno atractivo para recibir más clientes y generar actividad económica», expresó Meléndez Méndez.

El proyecto busca revitalizar uno de los espacios más emblemáticos del pueblo y preservar su valor histórico y cultural, al tiempo que se adapta a las necesidades actuales de residentes y visitantes. El ejecutivo municipal enfatizó que los trabajos tienen como propósito impulsar el desarrollo económico del casco urbano, mejorar la calidad de vida de los fajardeños y fomentar la actividad comercial y turística en el centro de la ciudad.

«Esta plaza es el corazón de Fajardo y parte esencial de nuestra historia y del diario vivir de nuestra gente. Aquí se juntan las familias, la cultura y el movimiento comercial de nuestro pueblo. Con esta rehabilitación, avanzamos hacia un Fajardo más dinámico, atractivo y funcional, donde residentes y visitantes puedan disfrutar de un espacio moderno, seguro y lleno de vida. Este proyecto impulsa la economía local, apoya a nuestros comerciantes y devuelve a la plaza su papel como centro de encuentro y orgullo comunitario», precisó el alcalde.

La rehabilitación incluye la restauración de la fuente principal, reparación de boquillas y sistema de recirculación de agua, sustitución de superficies peatonales con nuevas piedras tipo paver, instalación de luminarias modernas y luces solares, así como iluminación empotrada en el suelo y la construcción de aceras y bordillos en cumplimiento con la Ley ADA. Además, se reforestarán las áreas verdes con nueva vegetación y árboles de sombra, se instalará mobiliario urbano como bancos, zafacones y jardineras, y se aplicará pintura y mejoras estructurales en toda la plaza. Las obras se estima que culminen en diciembre de 2026.

Se especificó que durante la etapa de construcción, se crearán entre 18 y 20 empleos directos, además de empleos indirectos vinculados a servicios y suplidores locales.

Meléndez Méndez informó que próximamente se ofrecerán detalles sobre el plan de trabajo y los posibles cierres parciales de calles o desvíos temporeros que puedan surgir durante la ejecución del proyecto.

La colocación de la primera piedra del proyecto contó con la presencia de una delegación senatorial que visitó Fajardo el viernes, 24 de octubre como parte de la iniciativa Senado Contigo. Durante la visita, liderada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, los senadores se reunieron con el alcalde fajardeño y recorrieron proyectos sociales y de infraestructura en el municipio. Además, participaron de la entrega de vehículos por parte del municipio al Departamento de Recreación y Deportes para programas juveniles.

Entre los temas discutidos durante la reunión, el alcalde mencionó los trámites pendientes con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), incluyendo la renovación de la concesión del área de Las Croabas, el deterioro de los diques y del Bypass; y la situación de los campers en la zona del Balneario Seven Seas. También, subrayó la intervención del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Autoridad de Carreteras, para atender el deterioro de carreteras y puentes desde el huracán María.

Asimismo, detalló la falta de títulos de propiedad, la urgencia de nuevos proyectos de vivienda, la transferencia de pescaderías, la instalación de generadores eléctricos en estaciones de bombeo y la culminación del alcantarillado en Las Croabas.