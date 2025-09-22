lunes

Fajardo realiza jornada de limpieza en sus costas para fortalecer protección ambiental

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 81

FAJARDO – El municipio de Fajardo reafirmó su compromiso con la protección ambiental al unirse a la iniciativa mundial de Limpieza Internacional de Costas, organizada en Puerto Rico por Scuba Dog Society en alianza con Ocean Conservancy. 

La jornada contó con el apoyo de la Oficina de Reciclaje Municipal y Obras Públicas e impactó la Desembocadura del Río Fajardo en la comunidad de Martenillo, un área adoptada por el Programa de Reciclaje como parte del programa Zona Costanera “Adopta una Playa” adscrito al Departamento de Recursos Naturales.

(Foto/Suministrada)

En este esfuerzo se lograron recoger 400 libras de basura, evitando que llegaran a las costas y al mar. La actividad contó con la colaboración de residentes, estudiantes, voluntarios y empleados municipales, demostrando el poder del trabajo en equipo en favor del ambiente.

Además de la comunidad de Martenillo, el impacto de la limpieza se extendió a otras áreas del municipio como el balneario Seven Seas, Playa Escondida, Canalejo en Para la Naturaleza y Playa del Indio.

El alcalde del pueblo, José Aníbal Meléndez Méndez, resaltó la importancia de estas iniciativas: “La limpieza de costas es un esfuerzo que va más allá de recoger basura. Se trata de educar, crear conciencia y proteger lo que es de todos: nuestros recursos naturales. En Fajardo, seguiremos apoyando cada acción que promueva un ambiente más limpio y saludable para nuestras generaciones presentes y futuras”, enfatizó. 

Por su parte, el director de la Oficina de Reciclaje Municipal, Carlos Omar Rivera, hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana a reciclar, a recolectar materiales como el aluminio y el plástico, que fueron los más rescatados en el impacto de limpieza y que son 100 por ciento reciclables para ser usados en otros materiales.

“Invitamos a todos los fajardeños a que se unan al programa de Reciclaje Municipal. Pequeñas acciones en nuestros hogares pueden marcar una gran diferencia para el planeta”, dijo Rivera. 

Los ciudadanos interesados en participar en los programas de reciclaje y conservación que ofrece la Oficina de Reciclaje pueden comunicarse al 787-863-4343.

252

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

