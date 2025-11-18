martes

noviembre 18, 2025

Fajardo reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia hacia la mujer

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 176

FAJARDO – En la mañana de ayer, el Municipio de Fajardo se unió a la conmemoración del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizada por la Sgto. Luz M. López Rodríguez, la Sgto. Carmen Rivera y el equipo de Violencia Doméstica del CIC del Área de Fajardo.

La Primera Dama, Yarenis López de Jesús, el alcalde José Aníbal «Joey» Meléndez y decenas de empleados municipales, recibieron la caravana con pancartas y mensajes de apoyo, reafirmando el compromiso de esta administración con la seguridad, dignidad y bienestar de todas las mujeres fajardeñas.

(Foto/Suministrada)

«Cada mujer merece vivir segura, respetada y libre de miedo. Hoy nos unimos con fuerza y empatía para enviar un mensaje claro: Fajardo está comprometido con la prevención, la educación y el apoyo a las víctimas. No están solas.» – Yarenis López De Jesús, Primera Dama.

«Nuestra administración trabaja todos los días para construir un Fajardo más seguro. Levantamos la voz por nuestras mujeres y respaldamos iniciativas que promuevan el respeto y la eliminación de la violencia en todas sus formas. Mi agradecimiento a todos los empleados que dijeron presente.» – José Aníbal «Joey» Meléndez, alcalde.

Con esta acción, Fajardo da un paso más al frente, demostrando que la conciencia, la solidaridad y la acción comunitaria son claves para erradicar la violencia.

 

Edición Impresa

Edición 642

Edición Especial

