lunes

noviembre 10, 2025

Fajardo: LUMA ejecuta restauración de subestación

(Foto/Suministrada)
FAJARDO – La compañía LUMA informa que en la mañana de hoy, 10 de noviembre, se reporta un 99.71% de clientes con servicio eléctrico.

Mejoras planificadas

LUMA lleva a cabo mejoras para aumentar confiabilidad del sistema.

Las interrupciones del servicio eléctrico programadas para hoy tienen por objeto mejorar la confiabilidad y la resiliencia de la red en beneficio de los clientes.

Se reconoce que los trabajos de mantenimiento pueden ocasionar inconvenientes en el corto plazo; sin embargo, resultan necesarios para garantizar la estabilidad del sistema. 

Junto a los trabajos programados, se ejecutan mejoras del sistema que no interrumpen el servicio y que contribuyen a fortalecer y modernizar la red eléctrica.

Lunes, 10 de noviembre de 2025

Restauración y modernización de subestaciones   

  • Fajardo – Sub. 2083 Berríos Outlet

Para obtener información adicional y el horario de las mejoras planificadas para hoy y el resto de la semana, pueden visitar: lumapr.com/mejorasplanificadas

 

El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

